Primo weekend di agosto | maschere da tutta Italia a Casteldelfino per il carnevale

Primo weekend di agosto - tutti gli eventi in Maremma : concerti - spettacoli e manifestazioni : GROSSETO " Si annuncia denso di appuntamenti il Primo fine settimana di agosto che, fino a questo momento, ha fatto registrare le temperature più bollenti di questa estate 2018. Moltissimi sono gli ...

Antiquaria - mostre - sagre e "La Bohème" all'anfiteatro romano. Il menù del Primo weekend di agosto : Gli eventi, le iniziative, gli spettacoli e i concerti in programma per il weekend ad Arezzo e in provincia. Per segnalarci ulteriori appuntamenti ed iniziative contattaci all'indirizzo redazione@arezzonotizie.it. VENERDI'3 agosto ...

Allerta Meteo - violenti temporali nel Primo weekend di Agosto : FOCUS sui fenomeni estremi - attenzione al Centro/Sud [MAPPE e DETTAGLI] : 1/15 ...

Traffico estivo - Primo weekend da bollino rosso su strade e autostrade - : Traffico intenso su tutte le principali arterie in uscita dalle città. Stessa criticità prevista anche per domenica, con circolazione difficoltosa vicino ai centri urbani nel tardo pomeriggio a causa ...

Traffico estivo - Primo weekend da bollino rosso su strade e autostrade : Traffico estivo, primo weekend da bollino rosso su strade e autostrade Traffico intenso su tutte le principali arterie in uscita dalle città. Stessa criticità prevista anche per domenica, con circolazione difficoltosa vicino ai centri urbani nel tardo pomeriggio a causa dei rientri. IL Traffico IN TEMPO ...

“Morto e feriti”. Inferno sull’autostrada delle vacanze nel Primo weekend ‘caldo’ : Tragico schianto sull’autostrada A14 nel tratto di strada compreso tra Ancona Sud e Nord. Erano da poco passate le 6.45 quando, per cause ancora accertare, un auto con alla guida un 27enne di origine svizzera avrebbe tamponato tamponato una cisterna che trasportava latte e che a sua volta ha urtato il veicolo che precedeva. Il 27 è morto sul colpo. Mentre quatto sarebbero i feriti. Sul posto sono intervenuti la Polizia Stradale di Fano, i vigili ...

Esodo estivo - nel weekend il Primo test per il piano Viabilità Italia - : Le autorità hanno predisposto un rafforzamento dei controlli delle forze di polizia, con 1.400 pattuglie della Stradale, e misure di coordinamento con Anas, che prevedranno anche l'utilizzo di ...

Esodo estivo - nel weekend il Primo test per il piano Viabilità Italia : Esodo estivo, nel weekend il primo test per il piano Viabilità Italia Le autorità hanno predisposto un rafforzamento dei controlli delle forze di polizia, con 1.400 pattuglie della Stradale, e misure di coordinamento con Anas, che prevedranno anche l’utilizzo di elicotteri. Inoltre su 22 tratte entreranno in azione i nuovi ...

Spoleto d'Estate. Il recital con Giancarlo Giannini e la danza di 'Mediterranea' di G. Bigonzetti nel Primo weekend della kermesse : Tra i protagonisti e gli spettacoli che compongono il cartellone di "Le Quattro Stagioni " Spoleto d'Estate" - il contenitore di proposte culturali del Comune di Spoleto " ci sono Christian De Sica, ...

Saldi : Ascom Padova - dopo +2% Primo weekend - rilanciano con 'Notte dei colori' (2) : (AdnKronos) - ((Adnkronos) - Tornando ai Saldi, più di qualche negozio avvierà, già nella serata di domani, ulteriori sconti rispetto a quelli proposti nel corso della prima settimana. “Durante il periodo dei Saldi – conferma Capitanio – il progressivo aumento dello sconto è una pratica diffusa per

Saldi : Ascom Padova - dopo +2% Primo weekend - rilanciano con 'Notte dei colori' : Padova, 12 lug. (AdnKronos) - "Nel primo weekend di Saldi, complessivamente buono, hanno registrato un aumento delle vendite, rispetto allo scorso anno, del 2%. Buono perché, in qualche misura – spiega Riccardo Capitanio, presidente di Federmoda Ascom Confcommercio Padova - abbiamo avviato un recupe

A Monza il Primo Peroni Racing Weekend : Fine settimana di inizio estate al Monza Eni Circuit con il ricco programma proposto dal primo Peroni Racing Weekend (il secondo appuntamento, carico di ulteriori grandi emozioni, fra 7 giorni). Otto serie che daranno vita a nove gare e tre sessioni cronometrate con protagoniste complessivamente quasi 150 vetture. Terzo appuntamento stagionale per la 3 Ore […] L'articolo A Monza il primo Peroni Racing Weekend sembra essere il primo su ...

Primo weekend d'estate "col freno a mano tirato" : arriva il fresco : Parte col freno a mano tirato il classico anticiclone estivo, è ancora troppo debole e causa un avvio dell'estate in sordina: sabato soleggiato ma fresco e ventoso, domenica più nuvolosa e con qualche...

Primo weekend di esodo estivo - Coldiretti : "7 su 10 nelle città del gusto" : Partenze al via nel Primo weekend dopo la fine della scuola con 7,4 milioni di italiani che scelgono di andare in vacanza a giugno. E' quanto emerge dall'analisi Coldiretti/Ixe contenuta nel rapporto ...