Primo trofeo per Buffon | vince col Psg la Supercoppa di Francia

Buffon - Primo trofeo per il Psg : il portiere alza la Supercoppa di Francia : primo trofeo della stagione per il Psg e primo trofeo con il club francese per il portiere Gigi Buffon, netto successo nella gara contro il Monaco, il netto risultato di 4-0 non lascia alcun dubbio sull’andamento dell’incontro. Super protagonista l’attaccante Angel Di Maria autore di una fantastica doppietta, nel mezzo i gol di Nkunku e di Timothy Weah, figlio di George. Buffon in campo per 90 minuti, alla fine della ...