Prima multa in Danimarca per l' utilizzo in pubblico del niqab

Prima multa a Facebook per lo scandalo Cambridge Analytica : ...di sufficientemente protezioni della privacy e attenzioni minime che avrebbero potuto impedire a Cambridge Analytica di manipolare l'opinione pubblica per conto di clienti in tutto il mondo, compresi ...

Prima multa da 500mila sterline a Facebook per il caso di Cambridge Analytica : Londra - Scatta la Prima multa nei confronti di Facebook per il caso Cambridge Analytica : la società di consulenza accusata d'aver rastrellato, anche a scopi di propaganda politica ed elettorale, i dati di 87 milioni di utenti del gigante di Menlo Park sparsi in giro per il mondo . Ad annunciarla è stata l'autorità britannica per la privacy e la protezione dei dati ...

Facebook - Prima maximulta Uk per scandalo Cambridge Analytica : ...societá di Mark Zuckerberg deve adesso pagare mezzo milione di sterline - la massima cifra prevista dal governo Uk - per aver violato i dati di oltre 87 milioni di utenti Facebook in tutto il mondo. ...