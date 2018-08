Prigionieri della gelosia

vanityfair

(Di sabato 4 agosto 2018) Caro Massimo, Ho paura di mia moglie. Siamo sposati da cinque anni e, se ci penso, non sono mai stato felice: lei rovina tutto con la suapatologica. Ogni giorno c’è un motivo per farmi una scenata: una donna che, secondo lei, mi ha guardato, una telefonata che trova sospetta, una mia disattenzione vissuta come una grave mancanza. Se arrivo in ritardo a casa so già che passerò una serata terribile, e il mio telefonino viene controllato in continuazione. Quando eravamo fidanzati non lo avevo capito, pensavo che fosse insicura, ma che una volta sposati si sarebbe tranquillizzata. Mi ha talmente esasperato che ho cominciato davvero a guardarmi intorno, e ho l’impressione che le altre donne siano tutte migliorimia. Un mese fa si è accorta che guardavo una ragazza per strada e mi ha schiaffeggiato. Vorrei lasciarla, ma ho davvero paura di lei, delle sue reazioni. Luigi La ...