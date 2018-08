Precipita sul Monviso | l’alpinista aveva rifiutato i soccorsi

Rifiuta soccorsi e Precipita sul Monviso : ANSA, - CUNEO, 4 AGO - E' dell'alpinista che ieri mattina si è Rifiutato di scendere in elicottero dalla vetta del Monviso, 3.841, il cadavere recuperato dal soccorso alpino nel canale Calcino, lungo ...

Siberia - Precipita elicottero : 18 morti/ Ultime notizie - dubbi sulle cause dell'incidente : Siberia, precipita elicottero: 18 morti. Ultime notizie, tragedia in Russia: restano dubbi sulle cause dell'incidente, possibile errore tecnico del pilota(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 11:05:00 GMT)

Precipita sul Monviso : morto alpinista lungo via Normale : Si tinge di nero la giornata sul Monviso, la montagna piu’ alta delle Alpi Cozie, famosa per le sorgenti del Po e per il suo inconfondibile profilo. Un alpinista e’ morto durante la discesa dalla cima, a quota 3.841 metri. Potrebbe trattarsi dell’uomo che, dopo aver bivaccato la scorsa notte sulla parete della cresta Est, a quota 3.600 metri, questa mattina non e’ salito sull’elicottero che ha invece recuperato ...

Incidenti in Montagna : Precipita cordata sul Monte Bianco - morti 3 alpinisti : Tre alpinisti di una stessa cordata sono morti nel settore francese dei Dômes de Miage, a circa 3.600 metri d’altitudine nel massiccio del Monte Bianco, al confine tra Italia e Francia. All’origine dell’incidente vi sarebbe lo svitamento dell’attrezzatura. L’identità delle vittime non è stata resa nota. Sul posto è intervenuto il Peloton de Gendarmerie de Haute-Montagne (PGHM) de Chamonix per il recupero dei corpi. Ieri un altro alpinista è ...

Incidenti in Montagna : Precipita sul Monte Rosa - morto alpinista : Grave incidente ieri mattina sul versante svizzero del massiccio del Monte Rosa: un alpinista è morto mentre stava scalando da solo Punta Dufour (4.634 metri). E’ precipitato poco prima di raggiungere la vetta, cadendo per centinaia di metri. Il corpo senza vita dell’uomo è stato rinvenuto sul ghiacciaio del Gorner: non è ancora stato identificato. Sul posto i soccorritori di Air Zermatt e la polizia cantonale del Vallese. L'articolo ...

Tentato omicidio sulla 22enne Precipitata da Capo Nero : Tentato omicidio La Procura di Imperia ha aperto un fascicolo per Tentato omicidio sul caso della ragazza di 22 anni che martedì notte è precipitata da una terrazza affacciata sul mare, vicino all'...

Si ferma a riposare sul sentiero durante l’escursione : masso Precipita e uccide il manager : Trevigiano, residente a Lavarone, Gianfranco Burlini aveva 56 anni e aveva lavorato all’Aprilia e alla Carraro. Ora era alla Forgital di Vicenza. Lascia la moglie Maria Cristina e le tre figlie Barbara, Elena e Martina.Continua a leggere

Incidenti in Montagna : Precipita sul massiccio del Monte Bianco - muore alpinista : Un alpinista ha perso la vita sul massiccio del Monte Bianco: l’uomo è precipitato dalla cresta sud dell’Aiguille Noire de Peuterey. In corso il recupero da parte del Soccorso alpino della guardia di finanza di Entreves e del Soccorso alpino valdostano. Illeso il compagno di scalata, rimasto bloccato in parete e recuperato dai soccorritori. La vittima è precipitata per 200-300 metri. L'articolo Incidenti in Montagna: precipita sul ...

Si ferma a riposare sul sentiero durante l'escursione : masso Precipita e lo uccide : TREVISO - Colpito alla testa da un masso precipitato dalle rocce soprastanti. È morto così ieri pomeriggio Gianfranco Burlini , 56 anni, ex manager dell'Aprilia di Noale e della Carraro Trattori di ...

Tir fuori strada sull'A10 Precipita per tre metri nel Savonese : Un autoarticolato è precipitato, verso le 8, dall'Autofiori sulla sottostante strada, compiendo un volo di circa tre metri. La tragedia è stata evitata per un soffio. L'incidente è avvenuto, poco prima dell'uscita di Albissola, in provincia di Savona, direzione Genova.Per cause ancora in fase di accertamento da parte della polizia stradale, il pesante mezzo è uscito di strada, distruggendo il guard rail e ribaltandosi su viale Faraggiana.Sul ...

Svizzera - aereo da turismo Precipita sulle Alpi : Quattro persone hanno perso la vita ieri pomeriggio quando l'aereo da turismo su cui si trovavano, un Robin quadriposto, è precipitato sulle Alpi svizzere a circa 3.300 metri, non lontano dal confine italiano.Il velivolo era decollato poco prima dall'aeroporto di Sion per un volo turistico. A bordo c'erano il pilota e tre passeggeri. L'allarme è stato lanciato alle 17 di ieri, ma quando il soccorso Alpino, avvisato dalla guardia aerea di ...

Svizzera - aereo da turismo Precipita sulle Alpi : Quattro persone hanno perso la vita ieri pomeriggio quando l'aereo da turismo su cui si trovavano, un Robin quadriposto, è precipitato sulle Alpi svizzere a circa 3.300 metri, non lontano dal confine italiano.Il velivolo era decollato poco prima dall'aeroporto di Sion per un volo turistico. A bordo c'erano il pilota e tre passeggeri. L'allarme è stato lanciato alle 17 di ieri, ma quando il soccorso Alpino, avvisato dalla guardia aerea di ...

Svizzera - Precipita aereo da turismo sulle Alpi : morto il pilota e tre passeggeri : Un piccolo aereo da turismo è precipitato ieri pomeriggio nell e Alpi svizzere del canton Vallese: i quattro occupanti, compreso il pilota, sono morti. Erano da poco passate le 16.45 quando un ...

Precipita dal balcone di casa : ragazza muore sul colpo : Tragedia questa mattina a Napoli. Intorno alle 9.30 del mattino, per cause ancora da accertare, una ragazza è Precipitata dal balcone della sua abitazione di via Diocleziano, nel quartiere Fuorigrotta. La giovane ha perso la vita...