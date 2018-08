“Poteva salvarsi” Antonello Zara di Uomini e Donne | sono già 10 anni E il padre non si

caffeinamagazine

(Di sabato 4 agosto 2018) Dieci. Già diecida quando il 7 agosto 2008fu travolto e ucciso da un’auto mentre era a bordo del suo motorino. Protagonista amatissimo di, veniva soprannominato il ‘tronista gentiluomo’. Nello studio di Maria De Filippi era arrivato nel 2004, periodo d’oro della trasmissione. Alla fine del suo percorso aveva scelto Valentina Gioia e con lei aveva iniziato una bella storia d’amore, poi finita per alcune incomprensioni. Il 7 agosto è un tristeversario. Il decimo senzae suoValter ha rilasciato un’intervista a Studio Aperto per chiedere giustizia. Quella che a suo avviso non è mai arrivata: “dieciche mi faccio delle domande e nessuno mi ha mai risposto. Non ho mai visto in faccia chi ha ammazzato mio figlio”. Quell’estate l’ex tronista stava trascorrendo le ...