Pooh Reunion stasera in tv 4 agosto | scaletta e dove vedere il concerto

cubemagazine

: @ipooh, questa sera su #Canale5 uno dei concerti della #Reunion, il loro ultimo tour collettivo! I dettagli su… - VelvetMagIta : @ipooh, questa sera su #Canale5 uno dei concerti della #Reunion, il loro ultimo tour collettivo! I dettagli su… - zazoomnews : Concerto dei Pooh su Canale5 il 4 agosto l’Ultima Notte Insieme raccoglie le emozioni della reunion - #Concerto… - zazoomblog : Concerto dei Pooh su Canale5 il 4 agosto l’Ultima Notte Insieme raccoglie le emozioni della reunion - #Concerto… -

(Di sabato 4 agosto 2018)in tv, sabato 42018, Canale 5 ripropone il-eventoL’ultima notte insieme. Si tratta delallo Stadio San Siro con cui lo storico gruppo italiano ha salutato i suoi fan in occasione dei 50 anni di carriera prima dello scioglimento. SCOPRI COSA C’È IN TV: ilin tv 4In giugno 2015, la band tra le più longeve in Italia ha tenuto alcuni concerti negli stadi italiani per il loro tour50 – L’ultima Notte Insieme. Proprio nel tempio della musica nostrana, a San Siro, è iniziato questo viaggio che ha visto Red Canzian, Roby Facchinetti, Riccardo Fogli, Dodi Battaglia e Stefano D’Orazio ripercorrere la lunghissima carriera deiattraverso i loro brani più celebri. Per l’occasione, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana del gruppo sono state riadattate in un’inedita versione a 5 ...