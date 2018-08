Polizia di Stato | #Accettaunconsiglio

A Taormina - la Polizia di Stato ha arrestato un senegalese di 41 anni : Un'ordinaria attività di controllo del centro Taorminese condotta con l'ausilio della Polizia Locale ha portato i poliziotti del Commissariato di P.S., nella giornata di ieri, all'arresto di un ...

Cagliari - assessore Pd contestato dai lavoratori : “Buffone - esci dall’auto”. Scudo di Polizia e carabinieri per centinaia di metri : L’assessore alla Sanità della Regione Sardegna, Luigi Arru, ha lasciato a tarda notte, tra giovedì e venerdì 3 agosto, il palazzo del Consiglio regionale, in via Roma a Cagliari, scortato dalle forze dell’ordine. Arru, in quota Partito democratico, era stato destinatario di numerose mozioni sulla “grave situazione della sanità sarda“, di una sul suo “immediato allontanamento della Giunta”, e infine una sull’Aias, ...

Pordenone - aggredisce autista bus e accoltella carabiniere/ Ultime notizie - arrestato : era già noto a Polizia : Pordenone, aggredisce autista bus e accoltella carabiniere: arrestato uno straniero del Burkina Faso. Ultime notizie, un mese fa era stato processato per lesioni aggravate e violenza(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 15:37:00 GMT)

Italiani scomparsi in Messico : arrestato un uomo/ Ultime notizie : membro di un cartello avrebbe pagato Polizia : Italiani scomparsi in Messico: arrestato un uomo appartenente al cartello Nueva Generacion. Ultime notizie: avrebbe pagato la polizia per farli sparire(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 21:42:00 GMT)

Italiani scomparsi in Messico - arrestato un uomo : avrebbe pagato la Polizia per farli sparire : Secondo il procuratore federale Jose Guadalupe Rodriguez Castillo avrebbe fatto da intermediario per consegnare i tre napoletani al cartello di Jalisco: dei tre non si hanno più notizie dal 31 gennaio

Anche Gianni Morandi nel video contro l’abbandono degli animali della Polizia di Stato : Compare Anche Gianni Morandi nel video contro l'abbandono degli animali della Polizia di Stato, realizzato per la sensibilizzazione al tema che si fa drammaticamente attuale nel periodo estivo. Nella clip condivisa dalla pagina ufficiale compaiono Anche gli attori Chiara Baschetti e Michele Rosiello, che con Morandi hanno partecipato alla fiction L'Isola di Pietro, che nel mese di settembre riparte con la nuova stagione dopo il successo del ...

Milano : un anno di stalking contro la ex - arrestato dalla Polizia : Milano, 28 lug. (AdnKronos) – La polizia di Milano ha arrestato un uomo di 52 anni che non accettava la fine della relazione con la sua ex compagna ed era diventato il suo stalker. Il 52enne la seguiva, aggredendola spesso davanti al figlio, ai vicini di casa e ai colleghi di lavoro. La situazione era diventata a tal punto insostenibile che la donna viveva in uno stato di ansia costante, senza riuscire a dormire la notte. La denuncia ...

L'Estate Sicura della Polizia di Stato tra arresti - denunce e sequestro di droga : PRIMAPRESS, - ROMA - Continua l'operazione 'Estate Sicura' della Polizia di Stato in tutta Italia. Messi in campo 688 equipaggi, pari a 1.634 dipendenti: 33.049 i veicoli controllati.Le persone ...

Porto Trieste - convenzione Polizia di Stato-AdSP per aumento sicurezza : Rafforzamento e miglioramento delle misure di sicurezza del territorio di Trieste con un'importante convenzione tra la Polizia di Stato del capoluogo della Regione Friuli-Venezia Giulia e l'Autorità ...

Protocollo d'intesa tra la Polizia di Stato e la Carel Industries S.P.A. per la prevenzione e il contrasto ai crimini informatici in difesa ... : ...- afferma il Questore Paolo Fassari - rientra nell'ambito definito da direttive ministeriali finalizzate a potenziare la prevenzione attraverso la valorizzazione del partenariato con il mondo privato.

Il rapinatore francese Redine Faïd - evaso a inizio luglio con un elicottero - è stato avvistato dalla Polizia vicino a Parigi : L’uomo più ricercato dalla polizia francese, il rapinatore Redine Faïd – evaso all’inizio di luglio con un elicottero dal carcere di Réau, circa quaranta chilometri a sud di Parigi –, è stato avvistato dalla polizia a un posto di blocco nella The post Il rapinatore francese Redine Faïd, evaso a inizio luglio con un elicottero, è stato avvistato dalla polizia vicino a Parigi appeared first on Il Post.

Vede la Polizia e fugge per le vie di Ponte San Giovanni. Arrestato 41enne : UMWEB, PerugiaNella tarda serata di ieri, la volante, in località Ponte San Giovanni, si avvicinava per un controllo ad un magrebino, già conosciuto dai poliziotti in quanto avente precedenti di ...

Il Tour de France è stato sospeso per alcuni minuti : c’erano contadini che protestavano e la Polizia ha usato spray al peperoncino : La 16esima tappa del Tour de France, da Carcassonne a Bagnères-de-Luchon, è stata sospesa per alcuni minuti: dopo che alcuni contadini avevano provato a fermare la corsa per protesta, la polizia ha usato quello che viene descritto dai media come spray The post Il Tour de France è stato sospeso per alcuni minuti: c’erano contadini che protestavano e la polizia ha usato spray al peperoncino appeared first on Il Post.

Marino : Polizia di Stato non si ferma nemmeno durante l’estate : Roma – “Il periodo estivo coincide con un calo fisiologico di tanti aspetti della vita romana ma non certo (ci mancherebbe!) con un calo dell’attivita’ della Polizia di Stato: una presenza turistica costantemente elevata, una minaccia terroristica mai venuta meno, una criminalita’ ‘in servizio permanente effettivo’ costituiscono argomenti sufficienti a comprendere che il nostro lavoro non e’ legato ...