Piccole medie imprese in forma Srl | sempre più aperte al mercato

Piccole e medie imprese in forma Srl : sempre più aperte al mercato : Si è soliti ricostruire le Srl – società a responsabilità limitata come quel modello di società di capitali scelto da chi vuole intraprendere un’attività d’impresa con poche risorse economiche ed in cui assume centralità la persona del socio. Tale ricostruzione tradizionale è sconfessata dalle più recenti riforme in materia: in merito alle risorse può dirsi che addirittura non ne occorrano potendosi costituire società a responsabilità ...

Il Programma COSME dell'Unione Europea : fondi disponibili per Piccole e medie imprese : Per dare il giusto riconoscimento al ruolo centrale che le piccole e medie imprese (PMI) hanno all'interno dell'Unione Europea, nel 2014 è stato lanciato COSME, un Programma dell'UE per la competitività delle imprese e delle PMI. Il Programma ha una durata di 6 anni: si concluderà nel 2020 e prevede 2,3 miliardi di euro di fondi da distribuire tra le piccole e medie imprese dei paesi dell'Unione con lo scopo di promuovere l'imprenditoria e ...

Lavoro : record di offerte da Piccole e medie imprese : Ieri sul fronte macro, il dato sul settore privato dell'economia Usa che ha generato 177mila nuovi posti di Lavoro in giugno come ha comunicato l'ADP. Di questi in particolare, 29mila nell'industria ...

Protocollo per appalti delle micro-Piccole-medie imprese : ... Vicepresidente del Comitato Piccola Industria e responsabile per Unindustria del progetto, permetterà una crescita più solida e robusta delle imprese del Lazio e dell'intera economia regionale.

UniCredit e BEI - 300 milioni di euro per le Piccole e medie imprese italiane : Teleborsa, - UniCredit corre in soccorso delle piccole e medie imprese italiane , PMI, . L'istituto di credito e UniCredit Leasing hanno firmato con la Banca europea per gli Investimenti , BEI, una ...