Pesca illegale a Porto Empedocle | sequestrati 350 chili di pesce

La scienza sulle tracce della Pesca illegale in alto mare : Il gruppo che sta dietro a questo studio ha monitorato i pescherecci in tutto il mondo usando dati globali di dominio pubblico provenienti dai sistemi usati dalle imbarcazioni per comunicare tra loro ...

FAO : cresce la determinazione per porre fine alla Pesca illegale : Nella prima Giornata Internazionale per la Lotta alla pesca illegale, non Dichiarata e non Regolamentata (IUU l’acronimo inglese N.d.T.) cresce il numero di paesi che sottoscrive l’accordo internazionale per porvi fine. Si stima che la pesca IUU costi ogni anno fino a 23 miliardi di dollari e che un pesce su cinque sia pescato illegalmente. La data di oggi ricorda l’entrata in vigore nel 2016 dell’Accordo sulle Misure ...