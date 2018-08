Perché Yakuza non è un GTA “in salsa di soia” - editoriale

eurogamer

: La filosofia di Nagoshi non potrebbe essere più lontana da quella di Rockstar #editoriale #Yakuza - Eurogamer_it : La filosofia di Nagoshi non potrebbe essere più lontana da quella di Rockstar #editoriale #Yakuza - PCGamingit : SEGA spiega perché ha portato Yakuza 0 su PC - - _NRSGamers_ : Preparatevi perché stasera si va di Yakuza 0 su PC e ci sarà da ridere. Appuntamento alle 21 sul nostro canale twit… -

(Di sabato 4 agosto 2018) "Se qualcosa può andar male, allora andrà male". La legge di Murphy non lascia scampo, anzi costituisce un assioma d'inattaccabile solidità per i pessimisti. Al contempo chi ha una visione più positiva della vita ricorre ad altri tipi di massime come "Il tempo è galantuomo". Non sappiamo se Toshihiro Nagoshi avesse in mente quest'ultima quando ha partorito l'idea fondante dima una cosa è certa: il trascorrere degli anni è stato più che generoso con il brand di SEGA e forse anche con la compagnia stessa.Per meglio comprendere da dove siano nate le avventure del Dragone di Dojima, facciamo un passo indietro e torniamo al 2004. Quei dodici mesi hanno rappresentato un periodo florido per l'industria, complice l'uscita di innumerevoli titoli d'alto profilo, da Metal Gear Solid 3 a DragonBall Z: Budokai 3, passando per il sequel di Halo, fino a Tony Hawk's Underground 2. Tra ...