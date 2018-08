Perché sui vaccini sto contro il governo

«La finanza ha preso il posto dell'uomo. E i giovani si suicidano Perché senza lavoro» : Parlando l'anno scorso con una dirigente del Fondo Monetario Internazionale, lei mi ha detto che aveva avuto il desiderio di fare un dialogo fra l'economia, l'umanesimo e la spiritualità. E mi ha ...

Romina Power e Al Bano Carrisi/ "Il duo canoro" infuriato - sui social minaccia querele e denunce : ecco Perché : Romina Power e Al Bano Carrisi infuriati convocano il loro avvocato per risolvere l'ultima diatriba che li ha visti protagonisti. ecco il comunicato ufficiale e le motivazioni(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 12:26:00 GMT)

Tassa sui rifiuti - ecco Perché in 7 anni è quasi raddoppiata : Secondo la Confcommercio a incidere in modo significativo sul peso della Tari sono le inefficienze dei Comuni che ci costano circa un miliardo

Francesca Barra : "Chi ci critica sui social lo fa Perché vorrebbe essere noi. Per Claudio ho abbandonato il lavoro" : Francesca Barra è emozionata e felice. E in una lunga intervista a il Corriere della Sera racconta il "giorno" prima delle nozze con Claudio Santamaria, suo amore d'infanzia, ritrovato dopo lunghi anni di distanza, un matrimonio fallito a testa e 4 figli, 3 per lei, una per lui."Claudio è stato il mio primo lento, avevo 11 anni"I due si erano già sposati a Las Vegas dopo soli 8 mesi di frequentazione, ma hanno voluto farlo ...

Ciclismo – L’annuncio di Peter Sagan sui social : “io e Kate ci separiamo! Ecco perchè” : Peter Sagan e la moglie Kate si separano: sui social l’annuncio dello slovacco Peter Sagan sta partecipando al Tour de France 2018. Attualmente in maglia verde, lo slovacco della Bora-Hansgrohe ha deciso di aprire una piccola parentesi sui social per annunciare un importante decisione privata: Sagan e la moglie Kate hanno deciso di separarsi. AFP PHOTO / Jeff PACHOUD A poco meno di un anno dalla nascita del figlio Marlon, la notizia ...

Rimodulazioni Fastweb sui servizi roaming : approvazione AGCOM - Perché? : Nel periodo successivo al 21 luglio e per una durata di 12 mesi si andrà in conto ad alcune Rimodulazioni Fastweb per quel che riguarda i servizi di roaming, così come predisposto dall'AGCOM. Nella giornata di ieri, infatti, la delibera 291/18/CONS ha consegnato al gestore la possibilità di applicare un aumento del prezzo ai suddetti servizi, come previsto dalla normativa europea 2015/2120 (la stessa che ha introdotto il 'roaming-Like-At-Home', ...

Valentina Rapisarda e Andrea Cerioli - Perché è finita?/ Uomini e Donne - l'ex corteggiatrice sbotta sui social! : Valentina Rapisarda e Andrea Cerioli, perché si sono lasciati? Il motivo dell'addio della coppia di Uomini e Donne continua a rimanere un mistero, lei sui social sbotta!(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 16:22:00 GMT)

Perché l'Italia deve pretendere una discussione seria sui limiti del Fiscal Compact : l'Italia, piuttosto che chiedere maggiore flessibilità sui suoi conti pubblici, dovrebbe pretendere una discussione seria sui limiti del Fiscal Compact. E semmai, nelle more di quel dibattito, ottenere margini maggiori per la gestione del suo bilancio. Un'operazione contestuale per uscire dalla pura logica dell'elargizione del Principe (la Commissione europea) e far valere le buone ragioni che legittimano una deroga da un principio, che ...

Danilo Toninelli - Matteo Salvini : 'Non siamo di destra - ecco perchè sui migranti lo appoggio' : Una lunga intervista. Per difendere l'operato del governo, e il suo in particcolare, e il 'rapporto' con Matteo Salvini . Danilo Toninelli, ministro dei Trasporti e Infrastrutture, è stato da più ...

Perché critico le eccessive critiche al decreto Dignità sui contratti a termine : È evidente che i contratti a termine e altre forme contrattuali consimili devono esistere , fanno parte del normale operare dell'economia riflettendone la struttura. Ma bisogna essere consapevoli che ...

Perché le stime del governo sui conti pubblici non tornano per il ministro Tria : Il numero uno del dicastero dell'Economia punta ad aumentare gli investimenti, ma per farlo ci vorrà un drastico taglio alla spesa già messa in conto

Perché gli sviluppatori AAA puntano sui giochi come servizi e l'universo indie si sta concentrando su sempre meno generi? : Rami Ismail non è semplicemente il cofondatore di Vlambeer (Ridiculous Fishing, Luftrausers e Nuclear Throne) ma è in generale una personalità estremamente rispettata e ammirata all'interno dell'industria videoludica. Le sue opinioni sull'attuale stato del nostro medium non possono che incuriosire ed essere analizzate con particolare attenzione.come riportato da Rock Paper Shotgun, Ismail, ha ricoperto il ruolo di moderatore in una serie di ...

Perché Google investe sui monopattini elettrici : Il settore della mobilità urbana è in fermento e continua ad attrarre investimenti. Anche da soggetti nati per fare tutt’altro, come Google. Alphabet, la casa madre della grande G, ha infatti investito in una società che offre un servizio di monopattini elettrici. Prima di andare avanti occorre subito aprire una parentesi su questo settore. I monopattini elettrici sono esplosi negli ultimi anni soprattutto in alcune ...

Consiglio Europeo - Conte blocca il documento Perché manca ancora la parte sui migranti : Aggiornamento ore 23:10 - Il vertice andrà avanti anche durante la notte nel tentativo di raggiugnere un'intesa sulla parte del documento che riguarda i migranti. Secondo fonti presenti all'evento, ci sarebbe un accordo tra il Premier italiano Giuseppe Conte e il Presidente francese Emmanuel Macron (che si erano incontrati nei giorni scorsi a Roma) e ora stanno lavorando per convincere anche gli altri Paesi Ue.Aggiornamento ore 21:30 - ...