' Perché siamo così' Piero Angela e il segreto che riguarda anche il figlio

"Io e Greg piacciamo Perché siamo surreali. E ora giriamo un film" : Era il luglio 2003 quando prendeva forma 610 - Sei Uno Zero , il programma cult di Rai Radiodue ideato da Lillo, alias Pasquale Petrolo, e Greg, Claudio Gregori,, da settembre di nuovo on air con la ...

Perché siamo gli unici umani rimasti sulla Terra? : (foto: Getty Images) Perché siamo la sola specie di Homo rimasta sulla Terra? Intelligenza superiore, linguaggio, talento artistico e sviluppo della tecnologia non sarebbero caratteristiche sufficienti – né tanto meno uniche dei Sapiens – a spiegare come mai siamo rimasti soli sul pianeta. Un tarlo per gli antropologi, che ancora oggi non hanno trovato una risposta soddisfacente. Ma ora c’è una nuova ipotesi: a decretare la vittoria della nostra ...

Ecco Perché siamo la generazione più fortunata della storia : Alcuni giorni fa mi sono imbattuto in una citazione del filosofo tedesco Friedrich Nietzsche, lo ammetto, montagna impervia, quasi inaccessibile per scalatori imberbi come me, comunque in questo caso sono riuscito per lo meno ad arrivare al campo base.In esso il filosofo dichiara che il genio non è poi così raro, ma che a esserlo sono le cinquecento mani che servono a renderlo luminoso, ovvero tutta quella serie di circostanze, ...

Usiamo bene la nostra vita? Ecco Perché la morte di Marchionne ci ha colpito L’ospedale : «Stava male da oltre un anno» : Un uomo di successo, ricco e invidiato, se n’è andato di colpo, lasciandosi tutto alle spalle. Ori e stracci: la ricchezza, il successo, l’invidia e l’adulazione

Perché - nonostante gli incendi - nessuno ha proclamato che #siamotuttigreci : Come Omero anche Facebook quandoque dormitat e stamattina ho dovuto andare a scavare fra le opzioni della mia immagine del profilo per scoprire che era possibile decorarla con una bandiera greca listata a lutto. Naturalmente la cornicetta dimostrativa virtuale m’interessa ben poco ma mi serviva scop

Fake news : ci caschiamo Perché siamo pigri : L'essere umano è maestro nel fare economia: ove possibile tendiamo a risparmiare risorse, anche quando si tratta 'soltanto' di pensare. Il pensiero automatico è veloce, richiede il minimo sforzo e ...

Insigne : 'Siamo ancora l'anti-Juve Perché abbiamo cambiato pochissimo' : Lorenzo Insigne ha concesso un'intervista alla La Gazzetta dello Sport . Queste sono le sue dichiarazioni sintetizzate per i lettori di NapoliSoccer.Net : 'Ho imparato a trovare l'equilibrio. So che a me la gente chiede sempre qualcosa in più. Prima ci restavo male ...

Perché i vincitori morali di questi Mondiali siamo stati noi italiani : Ora che sono terminati, possiamo finalmente dichiararlo: i vincitori morali di questi Mondiali siamo stati noi italiani, che alla sparizione della nostra nazionale dal globo calcistico abbiamo reagito immedesimandoci nelle nazionali altrui e scoprendo nei nostri cuori ragioni per dichiararci tempora

Matrimonio addio - Perché non ci sposiamo più? : È finito il tempo di abiti da cerimonia, bomboniere, rinfreschi e compagnia bella? Per molte donne sembra proprio di sì. Che il Matrimonio non sia più una priorità lo dicono i numeri, e il crollo delle nozze celebrate in Italia negli ultimi dieci anni ne è la conferma. Ma diciamoci la verità, in poche di noi ne sentono ormai l’esigenza. I tempi sono cambiati, e con loro la necessità di promettersi amore eterno, che sia davanti ...

Shu Yoshida : PS4 sta andando bene e non ci siamo dimenticati perchè siamo qui : Durante il Develop: Brighton, il presidente di ony Worldwide Studios, Shuhei Yoshida ha parlato delle sfide che la compagnia ha dovuto affrontare nel corso della sua esistenza.Come riporta Eurogamer.net Yoshida ha raccontato di essere entrato nella società nel 1993 all'interno del team guidato da Ken Kutaragi:"All'epoca c'era una workstation Silicon Graphics che costava circa 100.000 dollari, e Ken disse che stava creando una macchina di quella ...

Astronomia : come andremo su Marte? E Perché non siamo più tornati sulla luna? Risponde Stefano Bianchi - ingegnere dell’ESA : Oggi si parla sempre più di ritorno sulla luna e di viaggio su Marte, ma quale tecnologia ci permetterà di raggiungere questi obiettivi? Stefano Bianchi, 58 anni, ingegnere da 30 anni presso l’Agenzia Spaziale Europea, è l’ospite di “Europa Europa. Obiettivo Marte”, trasmissione di Radio 24, che apre il suo intervento fornendo due precise distanze: 384.000 km luna-Terra e 225 milioni di km Marte-Terra. Per coprire quest’ultima distanza servono ...

Tour de France – Froome soddisfatto dopo la cronometro di Cholet : “posso dire che siamo felici - ecco perchè” : Chris Froome positivo e soddisfatto del risultato ottenuto oggi nella cronometro di Cholet al Tour de France 2018 Secondo posto, oggi, nella cronometro di Cholet, per il team Sky: la squadra britannica è stata sconfitta dalla BMC che festeggia quindi la leadership di Greg Van Avermaet, nuova maglia gialla. Sereno e soddisfatto, al termine della frazione odierna, Chris Froome: il capitano del Team Sky si è detto consapevole della forza ...