Perché si parla di Alan Friedman e dell’Ucraina

“Ecco Perché è morta - la verità”. Gaia - bimba uccisa dalla medusa : parla la mamma : Una tragedia che continua a rimbalzare su social e testate italiane, quella costata la vita alla piccola Gaia Trimarchi, originaria di Roma e scomparsa in circostanze drammatiche mentre si trovava in vacanza fuori dall’Italia. La bimba, 7 anni appena, era solita trascorrere le estati alle Filippine, paese d’origine di sua madre Manette. Proprio in quel luogo dove era già stata e che conosceva bene è avvenuto il terribile ...

Madonna di Medjugorje/ Messaggio del 2 agosto 2018 : “figli miei Perché non parlate a Gesù?” : Messaggio della Madonna di Medjugorje, 2 agosto 2018: l'apparizione a Mirjana Dragicevic Soldo e le nuove parole della Santa Madre di Dio. "Figli miei perchè non parlate a Gesù?"(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 13:23:00 GMT)

Claudia Gerini torna a parlare di Andrea Preti : “Ecco Perché tra di noi è finita” : Gli appassionati di gossip ricorderanno sicuramente la fine burrascosa della storia d’amore tra Andrea Preti e Claudia Gerini. Lui, 16 anni più giovane di lei, aveva fatto sapere ai giornali di essere stato lasciato “senza pietà” dall’attrice che, di punto in bianco, avrebbe deciso di troncare il rapporto. Dopo tempo, però, oggi arriva anche la versione chiara e concisa della Gerini. --In un’intervista pubblicata dal settimanale Grazia, infatti, ...

Non si parla di Ischia Perché i grillini giocano con gli orologi - : ... i rappresentanti del governo, gli eletti insieme con Di Maio e il Ministro per il Sud Barbara Lezzi guardano al minuto e al secondo ostacolando, non tanto l'iniziativa politica di un rappresentante ...

“Toh - è il figlio di Matteo Renzi…”. Perché ora tutti parlano di Francesco - 17 anni - primogenito dell’ex premier. Per lui una notizia bellissima : dove lo vedremo : Se c’è una cosa che non si piò rimproverare a Matteo Renzi è quella di non essere un padre amorevole e rispettoso della sua famiglia: ha cercato sempre di tenere tutti al di fuori e lontani dai riflettori. Adesso, però, c’è rischio che la scena da qui ai prossimi anni gliela rubi il figlio Francesco, grazie all’altra grande passione di papà Matteo oltre alla politica: il calcio. Sì, Perché il provino è superato. Il ...

Ricordate Enrico Silvestrin? Ecco che fine ha fatto e Perché ora si parla tanto di lui : Erano i tempi di Mtv e dei VJ. Era il 1994 ed Enrico Silvestrin è stato il pioniere: quell’anno è diventato il primo VJ italiano nella storia dell’emittente conducendo da Londra in inglese programmi di Mtv Europe come Mtv Video Music Awards, Mtv Select e Hitlist Italia. A Mtv Italia, invece, era il volto di Sonic e di Mtv Supersonic. Tra gli anni Novanta e i primi del Duemila, Silvestrin era famosissimo. Poi, nel 2005, ha ...

Parla l'albergatore di Ischia : "Ho difeso Salvini Perché mi sono sentito umiliato dal consiglio di Maiorca" : "Per tutti gli amici sostenitori di #Salvini vi sarà applicato lo sconto #Salvininonmollare all'Hotel Solemar Terme Beach & Beauty di Ischia, basta scrivere amico twitter di Aldo Presutti titolare", con questo tweet, rimosso nel giro di breve tempo, il titolare dell'hotel voleva mandare una sorta di risposta indiretta al consiglio comunale di Maiorca che aveva definito Salvini "persona non gradita".Una difesa e una presa di posizione che gli ...

Corona abbraccia Mora : Perché non si parlavano da anni : Sono trascorsi nove anni da quel 2009 in cui scoppiò lo scandalo che travolse Emilio Fede, il manager e talent scout Lele Mora e con lui molti dei vip che gravitavano intorno a lui, tra i quali Fabrizio Corona. Da subito dopo l’inizio dello scandalo, tra Lele Mora e Fabrizio Corona sono nati screzi, accuse e, soprattutto da parte dell’ex agente, ci sono state rivelazioni scomode. Le vicende giudiziarie che hanno portato entrambi ...

Perché si riparla della TAV? : Il Movimento 5 Stelle si era sempre detto contrario all'opera, ma ora che è al governo sembra aver cambiato posizione e si sentono dire cose contraddittorie The post Perché si riparla della TAV? appeared first on Il Post.

Un uomo gli rompe braccio e gomito Perché parla cingalese : "Ma qui in Italia sto bene" : Il capitolo peggiore della sua vita in Italia è finito su tutti i giornali della nazione: "Razzismo: straniero picchiato a Milano da un...

“È morta il giorno dei suoi 18 anni”. Destino infame - Perché oggi tutti parlano di lei : “Questo mondo crudele si è preso la mia anima gemella per il suo diciottesimo compleanno. Ero così orgoglioso della bellissima giovane donna nel quale si era trasformata. Ellie mi mancherai più di quanto avresti mai potuto immaginare. Riposa in pace, piccola campionessa!”. È morta nel giorno del suo 18esimo compleanno. La giovane snowboarder del team GB Ellie Soutter è deceduta per motivi che non sono stati rivelati e a darne la notizia è ...

Renzi : l’aereo non è mio - parlano di bufale Perché disperati : Roma – “Quando tornano su bufale come “l’aereo di Renzi” significa che sono disperati: quell’aereo non era per me ma per le missioni internazionali delle imprese. Io non ci ho mai messo piede. Di Maio ha scritto un decreto che licenziera’ 80mila persone: parli di quello, non delle bufale”. Lo dice Matteo Renzi, su twitter, replicando ai Cinque stelle e al governo che vuol disdire il contratto ...

Perché il Parlamento europeo ha due sedi identiche? : Le ragioni sono storiche e un po' superate, ma difficilmente le cose cambieranno: colpa della Francia The post Perché il Parlamento europeo ha due sedi identiche? appeared first on Il Post.

Casaleggio - Perché la democrazia diretta non può sostituire il Parlamento : In un’intervista recentissima, Davide Casaleggio (proprietario? gestore? del Movimento 5 stelle) ha annunciato la prossima fine del Parlamento, che sarà sostituito da avveniristici strumenti di democrazia diretta realizzata tramite web. Non è sorprendente che ci siano state vivaci reazioni a questa affermazione, mentre è sorprendente che alcuni la abbiano ritenuta plausibile. L’idea di poter sostituire il Parlamento con strumenti di ...