Perché i Paesi Brics vogliono un nuovo ordine monetario

Perché Foodora ha deciso di lasciare l'Italia e puntare su altri Paesi : Foodora è in vendita e lascia l'Italia, la Francia, l'Olanda e l'Australia. L'annuncio è arrivato da un comunicato ufficiale della società tedesca Delivery Hero che possiede il marchio. L'obiettivo è ...

Perché Cremona vuole diventare il polo d'innovazione dei piccoli paesi : A Cremona è nato un centro per la digitalizzazione di piccoli Comuni e di imprese formato small. Obiettivo: annullare il divario digitale dell'Italia

Perché Cremona vuole diventare il polo d’innovazione dei piccoli paesi : Il polo per l’innovazione digitale Crit di Cremona (foto: Luca Zorloni per Wired) Cremona – Via dell’innovazione digitale è una piccola strada anonima che divide la Cremona che fu dalla Cremona che sarà. Da un lato c’è il rudere dell’ex macello municipale, capannoni sventrati dalle ruspe. Dal lato opposto vetrate ariose e pareti in corten racchiudono il polo per l’innovazione digitale Crit (Cremona information technology), un ...

450 migranti sbarcano a Pozzallo - accordo Perché 5 Paesi Ue ne accolgano una parte : (foto: Lapresse) La nave dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) e il pattugliatore G128 Monte Sperone della guardia di finanza sono davanti al porto siciliano di Pozzallo. Già durante la sera del 15 luglio sono sbarcate 57 delle 450 persone a bordo, donne e bambini, alcuni dei quali messi a dura prova dal soggiorno forzato in mare. La situazione si è sbloccata quando Francia e Malta hanno accettato 50 migranti ...

"Non esistono solo Roma o Napoli. L'Italia è bella Perché ci sono i paesi - ma nessuno li considera" : "Non siamo tutti milanesi, Romani, napoletani. L'Italia è bella perché c'è Rotondella e Napoli. C'è Roma e Pescasseroli. Bisogna riscoprire la bellezza delL'Italia interna da troppo tempo dimenticata". Tuona così Franco Arminio, poeta e scrittore, attento viaggiatore e guerriero delL'Italia marginale. Di quelL'Italia in cui abita ("sono nato a Bisaccia, in Irpinia, e non ho mai pensato di andare via") e di cui ...

Ricchi in fuga : ecco i paesi dove emigrano i paperoni - e Perché - : dove vanno i Ricchi? In base ai dati forniti dal centro studi New World Wealth, che ogni anno censisce gli spostamenti dei miliardari mondiali, i paperoni tendono a migrare proprio come i "poveri" ma ...

Petrolio - Perché l’accordo tra i paesi esportatori sull’aumento della produzione non basta per calmierare i prezzi : Un incremento della produzione di circa 1 milione di barili al giorno, circa l’1% dell’output mondiale, dal prossimo luglio. E’ la decisione presa il 23 giugno al vertice dell’Organizzazione dei paesi esportatori di Petrolio, a Vienna, e annunciata alla presenza del ministro dell’Energia russo Aleksander Novak. L’incontro puntava a dare una risposta collettiva all’appello per calmierare il prezzo del greggio, avanzato soprattutto da Stati ...