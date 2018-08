Path of Exile | una nuova espansione in arrivo

eurogamer

(Di sabato 4 agosto 2018)ofha annunciato l'della sua"Challenge League", attesa per il 10 agosto, riporta Gamingbolt.ofattualmente si trova nel mezzo della Incursion Challenge League, ma questo non ha impedito agli sviluppatori di organizzare ulteriori aggiornamenti. Come segnalato in un recente post sul forum, la prossimasarà Challenge League, la quale sarà rivelata la prossima settimana, il 10 agosto come già detto.Per chi non lo conoscesseofè un Action RPG online, con una ambientazione dark fantasy. È stato sviluppato dall'azienda neozelandese Grinding Gear Games, ed è un videogioco free to play, supportato da "microtransazioni etiche". Il 23 gennaio 2013 fu aperta la fase di Open Beta, raggiungendo i 2 milioni di iscritti a marzo. Il 23 ottobre 2013 il gioco è stato pubblicato definitivamente, anche su Steam. Nel 18 gennaio 2017 è ...