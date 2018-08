Pasticche di ecstasy nascoste nel latte in polvere per bambini

Fiumicino - ecstasy nel latte in polvere per bambini. Guardia di finanza sequestra 12mile Pasticche nascoste tra i giocattoli : Erano nascoste tra il latte in polvere per bambini. Lo stratagemma, con l’operazione ‘Magic Children‘, è stato scoperto dai finanzieri del Comando provinciale di Roma, con il personale dell’Agenzia delle Dogane, che hanno sequestrato nell’aeroporto di Fiumicino, oltre 12 mila pasticche di ecstasy per un peso superiore ai 6 kg. Sono state trovato all’interno di cinque confezioni di latte artificiale in polvere ...