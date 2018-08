Paperissima Sprint | ascolti flop e critiche per l' edizione estiva

Paperissima Sprint ha ancora senso nel 2018? : C'è una costante nel palinsesto estivo di Canale 5: si chiama Paperissima Sprint. Si tratta di uno spin-off nato nel 1990 della celeberrima Paperissima, quel programma sulle gaffe, sugli errori e sui bloopers dei volti della tv, che prevedeva un premio finale per la “figuraccia” più divertente. Ideato dalla geniale mente di Antonio Ricci, è stato un grande successo: d'altronde quand'è stato partorito non esistevano ancora i social, dove ...

Paperissima Sprint - Maddalena e il Gabibbo a Sant'Isidoro : ... salentina d'origine, che ancora una volta ha scelto Nardò e il villaggio di Sant'Isidoro per divertirsi con i bagnanti e lanciare i filmati provenienti da ogni parte del mondo, con gaffe, errori, ...

Paperissima Sprint : stessa spiaggia - stesse papere con Corvaglia e Gabibbo : Tra le spie del ritorno della bella stagione, oltre alle zanzare moleste, agli antipasti di prosciutto e melone, alle insalate di riso e agli spray rinfrescanti da spiaggia, c'è la messa in onda della striscia quotidiana nell'access prime time di Paperissima Sprint: il contenitore Mediaset di gaffe, cadute, scivolate, blooper e scenette di animali chiacchieroni in onda da oltre 20 anni. Con Vittorio Brumotti in giro per l'Italia con la sua ...

Maddalena Corvaglia torna con Paperissima Sprint/ "Farlo è meglio di una seduta dallo psicologo" : Maddalena Corvaglia torna con Paperissima Sprint/ “Farlo è meglio di una seduta dallo psicologo", la vita in Italia, il lavoro anche in America e l'amicizia con Elisabetta Canalis.(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 19:21:00 GMT)

Paperissima Sprint - al via la nuova edizione con Maddalena Corvaglia e il Gabibbo : Torna su Canale 5 “Paperissima Sprint”, il varietà estivo firmato Antonio Ricci che promette di far divertire i telespettatori per tutta l’estate Al via la nuovissima edizione di “Paperissima Sprint“, il varietà televisivo dell’estate di Canale 5 ideato da Antonio Ricci e condotto da Maddalena Corvaglia e il Gabibbo. Ecco tutte le anticipazioni. Paperissima Sprint 2018: quando inizia Da lunedì 11 giugno 2018 ...

Maddalena Corvaglia a Blogo : "Paperissima Sprint è un programma positivo - fresco. La sua forza? E' rimasto sempre quello" : ...

Paperissima Sprint | Diretta lunedì 11 giugno : Non è estate senza Paperissima Sprint: con la conclusione della trentesima stagione di Striscia la notizia, torna in onda da lunedì 11 giugno alle ore 20.35 su Canale 5 il contenitore di gaffe e bloopers estivo firmato da Antonio Ricci, così come torna la conduttrice bianca. Per la terza edizione consecutiva, timonieri del programma saranno Maddalena Corvaglia (storica velina di Striscia la notizia dal 1999 al 2002, modella, conduttrice ...