Palermo - incendio in deposito legno : a causarlo forse un fulmine - : Il rogo sarebbe stato provocato da un fulmine che, mentre nella zona c'era un violento temporale, si è abbattuto su un albero. Poi le fiamme si sarebbero propagate alle pedane in legno e ai camion ...

Incendio a Palermo : fulmine abbatte albero - deposito in fiamme/ Video ultime notizie : zona invasa da fumo nero : Incendio a Palermo: fulmine abbatte albero e deposito va in fiamme, Video. ultime notizie: zona invasa da fumo nero e intenso, visibile da diverse parti della città(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 17:49:00 GMT)

Palermo - divampa incendio in un opificio di zolfo a Lercara Friddi. Si indaga : Un incendio è divampato in un opificio per la macinazione dello zolfo a Lercara Friddi , Pa, dell'omonima via Friddi. Sul luogo sono intervenute pattuglie dei Carabinieri della compagnia di Lercara ...

Incendi : paura a Palermo - principio di incendio in sede Regione : Palermo, 19 giu. (AdnKronos) - Attimi di paura a Palazzo d'Orleans, sede della Presidenza della Regione siciliana a Palermo. Un principio di Incendio è divampato in un magazzino al seminterrato dell'edificio in piazza Indipendenza, che ospita un archivio cartaceo. A dare l'allarme è stato un dipende