Outlook per Android si aggiorna | arriva la modalità “Non disturbare”

S&P : rating e Outlook stabili per Fca : 20.57 Standard and Poor's lascia immutato il rating e l'outlook di Fca (BB+ e Positivo B) con la nomina di Manley al posto di Sergio Marchionne. Malgrado la reazione nervosa dei mercati, l'agenzia spiega di non aspettarsi alcuna deviazione rispetto alla strategia annunciata dal gruppo. "Lo scenario base di Fca -precisa l'agenzia- include volumi stabili, leggermente inferiori negli Usa ma compensati dalla crescita in altre regioni e sulla ...

Fmi - dazi rischio per Outlook mondiale - in Europa più incertezza... : Il Fondo monetario internazionale ha confermato le stime di crescita dell'economia globale nel biennio 2018-2019, su cui nel breve termine pesano tuttavia i rischi derivanti da un'ulteriore escalation delle tensioni sul commercio globale, mentre in Europa è aumentata l'...

Microsoft Office si aggiorna su Android con novità per Word - PowerPoint e Outlook : L'intero pacchetto di Microsoft Office per Android ha ricevuto un aggiornamento che ha aggiunto nuove funzionalità. L'annuncio è stato pubblicato sul sito ufficiale Microsoft, si […]

Microsoft implementa Office Lens in Outlook per Android : Microsoft Outlook per Android è probabilmente il miglior client mail sulla piattaforma mobile di Google e il suo processo di evoluzione continua senza sosta. Due giorni fa, Microsoft ha rilasciato per la sua applicazione un nuovo aggiornamento sul Google Play Store numerato 2.2.17 che introduce alcune funzionalità appartenenti a Office Lens. Nella schermata di invio della posta elettronica, cliccando sull'icona della fotocamera, è ...

Microsoft Outlook per Android si aggiorna alla versione 2.2.172 : Microsoft ha appena rilasciato un aggiornamento per l'app ufficiale di Outlook sviluppata per gli smartphone e i tablet Android. La nuova versione è numerata 2.2.172. Novità Bloccare immagini esterne – Puoi decidere di bloccare le immagini esterne nei messaggi di posta elettronica. Per farlo, passa a Impostazioni e tocca l'account in cui vuoi abilitare questa funzionalità.

Germania - peggiora l'Outlook dell'economia per i prossimi sei mesi : Gli esperti dei mercati finanziari sono sempre più scettici sull'outlook dell'economia tedesca. Il barometro che misura le loro aspettative per i prossimi sei mesi è sceso a giugno di 7,9 punti a -16,1.