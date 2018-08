OUTLANDER - Ecco la data della premiere!

lostinaflashforward

(Di sabato 4 agosto 2018) Il network Starz ha finalmente annunciato laSegnatela in agenda!Domenica 4 Novembre: questa ladel ritorno di Jamie e Claire in4.L'annuncio è arrivato direttamente dal network che trasmetterà gli episodi, ossia Starz, tratti dal quarto romanzo di Diana Gabaldon Drums of Autumn.La stagione sarà incentrata sulla nuova vita dei Fraser nel continente Americano, anche se tutte le scene sono state girate in Scozia fino al mese scorso.Gli episodi saranno 13, pieni di novità e di personaggi nuovi, a cominciare dal governatore William Tyron (l'attore inglese Tim Downie), Gayle (Simona Brown) la migliore amica di Brianna e Phaedre (Natalie Simpson) la cameriera e sarta di Jocasta, zia di Jamie.Senza dimenticare il dolce cane Rollo, compagno di avventure del giovane Ian.Tim Downie e Simona BrownMolte più notizie sul cast e sulla nuova stagione ...