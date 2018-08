Ora la sinistra provoca Salvini | Sgombera anche la sede di CasaPound

La sinistra maciullata osserva il trionfo di Salvini e il logOramento cinquestelle : Sono trascorsi quasi sei mesi dal 4 marzo 2018, cioè da quando l’ex invincibile armada democratica, ha subito l’ultima definitiva sconfitta elettorale, affondata insieme ai vascelli minori della flottiglia alla sua sinistra. Il Paese è nelle mani del binomio M5S-Lega, dopo che per due mesi circa si è cercato in tutti i modi di evitare, riuscendoci, che nessun’altra ipotesi potesse concretizzarsi, in primo luogo e per volontà assoluta del ...

La sinistra è ancOra viva : ecco chi la fa davvero. Ma (spesso) fuori dai partiti : Chi c'è nel partito che non c'è: persone e associazioni, il cui impegno va oltre il “volontariato”. E diventa una denuncia di temi sociali dimenticati, dal lavoro alle periferie. Contro ogni tipo di diseguaglianza E' ora di fare l'autopsia del presente: «Salvini non è la malattia: è solo il marcatore»"

«Macron pensa solo al business : Ora ricostruiamo la sinistra» : parla Benoît Hamon : «Il presidente si crede al di sopra della legge, come il caso del suo bodyguard ha dimostrato». Dall’ambiente al reddito universale, l’ex leader socialista francese, ora a capo di un nuovo movimento, spiega la sua strategia

Il centrosinistra in cerca di leader. E Ora spunta il nome di Saviano : Finora sono solo conversazioni molto private e ristrette a pochissimi dirigenti del Pd. Ma in questi giorni estivi, con il partito che arranca nei sondaggi, sta prendendo forma l'idea, presso alcuni ...

Luigi Di Maio : “Sinistra vile - ha permesso a Fiat di fare di tutto e Ora che Marchionne è in ospedale lo attacca” : In un'intervista concessa a L'Aria che Tira, il ministro Luigi Di Maio commenta le polemiche scatenatesi contro l'ad di Fca Sergio Marchionne: "Per me è veramente strano vedere quelli lì che hanno permesso alla Fiat di fare quello che voleva in Italia, la sedicente sinistra, quelli che hanno permesso a Marchionne di fare di tutto quando era potente, adesso che invece sta su un letto in ospedale in condizioni critiche lo attaccano. Io lo trovo un ...

'La sinistra non basta' - in Cilento Ora De Magistris apre ai moderati : Inviato a Vatolla Il luogo non poteva che essere il castello vichiano 'dove germogliò il seme della Scienza nuova'. È lo scenario, nel cuore del Cilento, molto evocativo scelto da Dema, inteso come ...

Decreto dignità - Di Maio : “Pd non vuole il giusto indennizzo? Incomprensibile una sinistra contro diritti ai lavOratori” : “Il Pd ha presentato un emendamento per sopprimere l’articolo del Decreto dignità che aumenta i risarcimenti per i lavoratori che vengono licenziati ingiustamente”. Così il ministro del Lavoro Luigi Di Maio su facebook. “Nel dettaglio il Decreto dignità porta le mensilità minime di risarcimento da 4 a 6 e quelle massime da 24 a 36. Come si può essere contrari a una norma che dà un giusto indennizzo ai lavoratori che subiscono ...

Una certa sinistra sogna ancOra la tecnopolitica. Poi non stupitevi dei populismi : Verini vorrebbe una Politica con la P maiuscola che però delega tutto agli altri, tecnopolitica in vitro che delega le scelte politiche ai tecnocrati. Poi ci stupiamo dei populismi! C'è coerenza, ...

Csm - cambia la maggiOranza tra le toghe : successo per i moderati di Mi e per Davigo. Dimezzate le correnti di sinistra : Dopo l’exploit dei “nuovi” la conferma dei moderati. È finito lo spoglio delle elezioni per i 16 membri togati del Consiglio superiore della magistratura. Gli ultimi ad essere eletti sono i 10 giudici di merito che faranno parte del nuova composizione di Palazzo dei Marescialli: Magistratura Indipendente avrà 5 posti, due in più rispetto all’ultima legislatura, cinque i seggi anche per Unicost che non muta la sua ...

Ora la Boldrini invoca l'unità del centrosinistra : "Andiamo tutti uniti alle Europee" : Dopo aver sposato la causa (fallita) di Liberi e Uguali, che ha spaccato ulteriormente il Partito Democratico e il centrosinistra italiano, ora Laura Boldrini fa un appello all"unità della "cosa rossa".Già, perché l"ex presidente della Camera dei deputati, in un"intervista a La Repubblica, chiede a gran voce "una lista unica del centrosinistra alle Europee senza simboli del Pd, di Leu o di altre formazioni minori". Non solo. La Boldrini, ...

De Masi deluso dai 5stelle 'Sono di sinistra - Ora vado con LeU' : 'Cerco la sinistra dove spero di trovarla, con la stessa curiosità che mi spinse a cercare nei cinquestelle', dice all'ANSA De Masi che si è allontanto dal mondo grillino dopo l'alleanza con la Lega, ...