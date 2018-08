Ong | Open Arms in attesa di un porto in cui sbarcare 87 migranti | “Caldo rovente sul

Golf - Women’s British Open 2018 : PornanOng Phatlum si prende la vetta. Eliminata Ludovica Farina : Cambio al comando a metà gara del Women’s British Open, quarto Major stagionale del circuito femminile. La thailandese Pornanog Phatlum ha replicato l’ottimo 67 di ieri raggiungendo un totale di -10, miglior punteggio delle prime due giornate. È stato un giro particolarmente proficuo per la giocatrice asiatica, che ha messo a segno cinque birdie senza perdere nemmeno un colpo. Alle sue spalle sono in tre. Tra queste anche ...

Migranti - Ong Open Arms salva 87 persone da due giorni alla deriva nel Mediterraneo : Dopo aver effettuato le operazioni di salvataggio Open Arms resterà in zona Sar, "perché viste anche le condizioni del mare non possiamo escludere che vi siano altri gommoni alla deriva", ha spiegato Nicola Fratoianni (LeU), che si trova a bordo della nave dell'ong.Continua a leggere

La Ong spagnola Proactiva Open Arms ha detto di avere soccorso 87 migranti in acque internazionali : La ong spagnola Proactiva Open Arms ha detto che la scorsa notte ha soccorso un’imbarcazione con a bordo 87 migranti, tra cui 8 minori, nel Mediterraneo. Il soccorso, stando a quello riferito da Open Arms, è avvenuto in acque internazionali The post La ong spagnola Proactiva Open Arms ha detto di avere soccorso 87 migranti in acque internazionali appeared first on Il Post.

Open Arms - Matteo Salvini esulta : 'Dopo giorni di attesa inutile - la Ong se ne va via a mani vuote' : Un'altra vittoria per Matteo Salvini sulla Ong Open Arms , quella dal cui equipaggio è stato più volte duramente attaccato. Il punto è che, con la complicità dei porti chiusi in Italia, il natante è ...

La nave dell'Ong Proactiva Open Arms sbarcherà sabato mattina a Maiorca : A circa 80 miglia dalla costa della Libia il 17 luglio sono stati trovati i resti di un gommone distrutto ed è stata soccorsa una donna che si è salvata dopo essere rimasta ore aggrappata a una tavola.