Ondata di caldo “senza precedenti” in Corea del Nord | raccolti a rischio

Caldo - a Bologna Ondata fino a lunedì : allertati i pronto soccorso : Proseguirà almeno fino a lunedì prossimo, l’ondata di calore in corso con temperature che segneranno 35 gradi con possibili disagi per i cittadini di Bologna e di diversi Comuni limitrofi. Lo rende noto l’Azienda Usl del capoluogo emiliano precisando di aver allertato i pronto soccorso, gli ospedali, le case di cura e le strutture di assistenza per gli anziani, i medici, i pediatri di famiglia e gli infermieri dell’assistenza ...

Ondata di Caldo - il bollettino per il weekend : “bollino rosso” in 12 città fino a domenica [ELENCO] : Dopo il picco di ieri, anche oggi e nei prossimi giorni, numerose città sono contrassegnate dal “bollino rosso” nel bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute: sono 12 le città “a rischio”, le stesse da oggi a domenica. Si tratta di Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Genova, Milano, Perugia, Rieti, Torino, Trieste, Venezia e Verona. Ieri le città col “bollino rosso” erano ...

Ondata di caldo africano - bollino rosso fino a domenica da sud a nord : bollino rosso fino a domenica con alta possibilità di superare le temperature record mai registrate in Europa. Il primo weekend di esodo agostano sarà caratterizzato da condizioni meteo estreme per la ...

Ondata di caldo africano - bollino rosso fino a domenica da sud a nord : Il primo esodo agostano accompagnato da un'allerta della protezione civile per temperature record e forti temporali e grandinare

Ondata di caldo nel Mediterraneo : nei prossimi giorni possibile nuovo record europeo : L’aria calda nordafricana sta investendo tutta l’area mediterranea ed in particolare la penisola iberica, tanto che, secondo gli esperti, il record della temperatura più alta mai registrata in Europa potrebbe presto essere battuto: i 48°C registrati ad Atene nel luglio 1977 potrebbero essere superati entro il weekend in Spagna o in Portogallo. In base alle previsioni, in Spagna sud-occidentale e nel sud e sudest del Portogallo è ...

Ondata di caldo in Corea del Sud : temperature record - 29 vittime : Un’Ondata di caldo con temperature record è in atto in Corea del Sud: almeno 29 finora le vittime, secondo quanto rilevato dal Ministero della Sanità locale. Da almeno 15 giorni nel paese si registrano temperature superiori a 35°C, e mercoledì scorso è stato il giorno più caldo a Seoul degli ultimi 111 anni, con una temperatura massima di 39,6°C. Situazione simile in Corea del Nord, dove il quotidiano statale Rodong Sinmun ha scritto che ...

Seul e Tokyo. Ondata di caldo record : si registrano decine di morti : Al momento sono 29 le persone morte in Corea del Sud a causa dell’Ondata di caldo record. Il clima anomalo

Meteo weekend - termina l'Ondata di caldo : arrivano i temporali - soprattutto al Centro-Sud : Si indebolisce l'alta pressione africana sul Mediterraneo e arrivano le perturbazioni, con precipitazioni localmente molto intense, specialmente a Sud e sulle isole. Ma il caldo ci accompagnerà ancora a lungo, seppur non come la situazione vista questa settimana.Continua a leggere

Ondata di caldo : a Berlino bottigliette d’acqua ai senzatetto : Il Senato di Berlino distribuirà nel fine settimana bottigliette e creme solari ai senza tetto, da venerdì a domenica, lo ha annunciato oggi l’amministrazione per il Sociale della capitale tedesca. “Tutti noi cerchiamo in questi giorni di proteggerci dalle conseguenze della canicola che non accenna a diminuire e dalla siccità” ha detto Daniel Tietze del Comune. “E per le persone che vivono in strada è ancora ...

Meteo : 40 - 7°C in Corea del Sud - record storico per il Paese nel mezzo di una forte Ondata di caldo sulla penisola : L’ondata di caldo che affligge la penisola Coreana dalla metà di luglio è diventata storica in questa settimana a cavallo tra luglio e agosto. Le temperature sono salite ai livelli più alti da quando sono cominciate le registrazioni nel 1907, con il mercurio che mercoledì 1 agosto ha raggiunto i 40,7°C a Hongcheon, nel nord-est della Corea del Sud. Il record precedente era di 40°C, stabilito l’1 agosto del 1942 a Daegu. Le massime tipiche della ...

Ondata di caldo : i consigli del canile comunale di Rimini per proteggere gli amici a 4 zampe : ... il contatto con l'acqua contesto ben diverso dal suolo, permette un' interazione diretta animale, elemento che potrà aumentare la conoscenza del mondo esterno, la voglia di scoprire del nostro cane, ...

Previsioni Meteo - sabato il picchio dell’Ondata di caldo in Europa : fino a +48°C in Spagna e Portogallo [MAPPE] : 1/13 ...

Ondata di caldo in Europa - inizio Agosto con temperature roventi : la Spagna già sfiora i +45°C [MAPPE e DATI] : 1/13 ...

Ondata di caldo : oggi bollino rosso in 18 città - domani scendono a 11 [ELENCO] : A causa dell’Ondata di caldo in atto sull’Italia, oggi sono contrassegnate da “bollino rosso” 18 città, secondo il nuovo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute. Le città “a rischio” oggi, 2 Agosto 2018, sono Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona, Viterbo. domani (e dopodomani) il ...