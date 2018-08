Omnium | Viviani argento

Europei Ciclismo su pista 2018 – Viviani d’argento nell’Omnium : le foto più belle della prova del ciclista azzurro [VIDEO] : Elia Viviani conquista la medaglia d’argento nell’omnium: il ciclista azzurro si piazza dietro il britannico Hartey. Ecco le foto più belle della prova dello sprinter italiano Nella notte di Glasgow, Elia Viviani ha regalato un’altra medaglia all’Italia. Nella specialità dell’omnium, il ciclista azzurro ha difeso egregiamente i colori dell’Italia nel corso degli Europei di Ciclismo su pista 2018, ...

Europei Ciclismo su pista 2018 – La corsa a punti incorona Hayter : argento per Elia Viviani nell’Omnium : La corsa a punti incorona d’oro il britannico Hayter nell’omnium: argento per l’azzurro Elia Viviani, chiude il podio il danese Von Folsach Serata di grande Ciclismo presso il Sir Chris Hoy Velodrome di Glasgow, Scozia, per le gare degli Europei di Ciclismo su pista 2018. Dopo l’oro e l’argento dei quartetti che hanno illuminato la giornata di ieri, l’Italia riponeva tutte le sue speranze di aumentare il ...

LIVE Ciclismo su pista - Europei 2018 in DIRETTA : Elia Viviani cerca la grande rimonta nell’Omnium : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata degli Europei di Ciclismo su pista di Glasgow (Gran Bretagna). Sarà un’altra giornata ricca di emozioni al Sir Chris Hoy Velodrome, dove si assegneranno i titoli in quattro specialità. L’Italia dopo l’oro e l’argento dei quartetti, cercherà di aumentare il proprio bottino e punterà in particolare su Elia Viviani. Il campione olimpico tornerà a gareggiare nel “suo” omnium e proverà ...

Ciclismo su pista - Europei 2018 : tempo race da dimenticare - Elia Viviani scende in ottava posizione nell’Omnium : Da dimenticare la tempo race per quanto riguarda Elia Viviani nell’omnium degli Europei di Ciclismo su pista in quel di Glasgow. Quando sembrava essere tutto apparecchiato per un super ritorno nel velodromo per il campione olimpico della specialità di Rio 2016, proprio nella specialità sconosciuta dall’atleta di Isola della Scala arriva una performance davvero negativa. L’azzurro, che si era aggiudicato lo scratch inaugurale ...

Ciclismo su pista - Europei 2018 : Elia Viviani parte fortissimo nell’Omnium e vince lo scratch! : parte alla grande Elia Viviani nell’omnium agli Europei di Ciclismo su pista. Il veronese, campione olimpico in carica di questa specialità, ha subito dimostrato la sua forza al Sir Chris Hoy Velodrome di Glasgow (Gran Bretagna), andando a vincere nettamente la prima prova, lo scratch, e balzando così al comando della classifica. Viviani ha gestito in modo perfetto dal punto di vista tattico la gara, restando passivo in gruppo nella prima parte ...

