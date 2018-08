OLIMPIADI 2026/ "L'effetto Barcellona" (quasi) impossibile da ripetere per l'Italia : Dal punto di vista economico, le OLIMPIADI non sono più un affare per il Paese che le ospita. Tranne che nel caso di Barcellona, i dati lo confermano, spiega FABIO ACCINELLI(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 06:06:00 GMT)OLIMPIADI 2026/ Conviene ospitarle in Italia? 5 modi per scoprirlo, di F. AmicucciACCORDO UE-GIAPPONE/ Cosa cambia con la risposta a Trump di Juncker e Abe, di F. Accinelli

OLIMPIADI 2026 - Cio : “Benvenuta candidatura italiana a tre città” : Olimpiadi 2026, Cio: “Benvenuta candidatura italiana a tre città” Dopo il via libera del Coni alla corsa di Cortina, Milano e Torino verso i Giochi invernali , arriva la benedizione del Comitato olimpico internazionale: “Continuiamo a collaborare con Coni e città. Speriamo nel miglior risultato possibile”. Restano i dubbi dei ...

Le buone carte di Sala per portare le OLIMPIADI 2026 a Milano : Beppe Sala oggi, dopo il tira e molla col Coni prima sulla scelta fra le tre proposte italiane per le Olimpiadi invernali 2026 (Milano, Cortina, Torino) e poi sulla governance dell'evento, ha deciso di presentarsi alla stampa con due importanti novità: il gruppo Intesa San Paolo e Landliese (gli aus

Cortina-Milano-Torino insieme verso le OLIMPIADI invernali 2026 : Giunta e Consiglio nazionale del Coni all’unanimità propongono la candidatura unitaria di Cortina-Milano-Torino per le Olimpiadi invernali del 2026. Nell’ipotesi disegnata dal Coni, quattro discipline a Milano (curling, pattinaggio di figura, short track e hockey femminile) più la Valtellina (biathlon, freestyle, sci nordico e snowboard); quattro a Cortina (bob, skeleton, slittino e sci alpino), più due in Val di Fiemme (salto e ...

OLIMPIADI Invernali 2026 : botta e risposta tra Malagò e Sala sulla candidatura congiunta. “Non c’è chiarezza” : Attesa, è arrivata subito la risposta del sindaco di Milano Beppe Sala all’annuncio di Giovanni Malagò dell’approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI della candidatura congiunta del capoluogo lombardo, insieme con Torino e Cortina, per le Olimpiadi Invernali del 2026. Il primo cittadino meneghino ha affidato il suo pensiero ad un tweet, lamentando la mancanza di chiarezza. La delibera del Coni non è un progetto e quindi ...