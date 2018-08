Nuovo incidente mortale in Laguna : Ancora un dramma nella Laguna di Venezia. Una persona è morta e altre quattro sono rimaste lievemente ferite per il rovesciamento di un barchino. E' accaduto alle ore 14.30 circa tra la località Giare ...

Venezia - Nuovo incidente in laguna. Onda rovescia un barchino : 1 morto e 4 feriti : Venezia, nuovo incidente in laguna: 1 morto e 4 feriti. Ieri sera 2 morti e 4 feriti , foto Ansa, Venezia Una persona [ App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui " Cronaca Oggi, App on Google Play ] è morta ed altre 4 sono rimaste leggermente ferite in un incidente nautico avvenuto questo pomeriggio nella laguna sud di Venezia, a neanche 24 ore di distanza dallo ...

Nuovo incidente in Laguna a Venezia : barca si rovescia - un morto - : Forse l'imbarcazione è stata spostata da un'onda. Sono rimaste leggermente ferite altre 4 persone. Meno di 24 ore fa lo scontro tra un motoscafo e un barchino che ha causato due morti

Venezia - Nuovo incidente : barca si rovescia - un morto : Un uomo di 76 anni è morto e altre 4 persone sono rimaste leggermente ferite in un incidente in laguna, a neanche 24 ore di distanza dallo schianto tra un motoscafo e una barca di pescatori che aveva provocato due vittime e 4 feriti.

Nuovo incidente in Laguna - un’onda anomala rovescia una barca : un morto e quattro feriti [DETTAGLI] : Ancora una tragedia nella Laguna di Venezia, dove già nella notte un incidente aveva causato due morti. Un’onda anomala nel primo pomeriggio, intorno alle 14:30, ha causato il rovesciamento di un barchino facendo finire in mare cinque persone tra le località Giare di Mira e Valle Averto di Campagna Lupia. Le persone sono state recuperate dalle barche dei diportisti in transito. Un uomo, un 76enne di Campagna Lupia, ha perso la vita, ...

Tragico incidente sulla Sp 100 perugina : muore 20enne/ Ultime notizie : Nuovo schianto sulla strada della morte : Tragico incidente sulla Sp 100 perugina: muore 20enne. Ultime notizie: nuovo schianto sulla strada della morte, nel mirino per via del suo manto stradale e delle dimensioni(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 09:47:00 GMT)

Venezia : Nuovo incidente in A4 - 5 km di coda in direzione Milano : Venezia, 20 lug. (AdnKronos) - nuovo incidente in A4, questa volta in carreggiata ovest (direzione Milano), all'altezza dell'area di servizio di Arino: due vetture sono entrate in collisione poco prima delle 17, occupando due corsie di marcia. Non si registrano feriti. Sul posto stanno convergendo l

Venezia : Nuovo incidente in A4 - 5 km di coda in direzione Milano : Venezia, 20 lug. (AdnKronos) – nuovo incidente in A4, questa volta in carreggiata ovest (direzione Milano), all’altezza dell’area di servizio di Arino: due vetture sono entrate in collisione poco prima delle 17, occupando due corsie di marcia. Non si registrano feriti.Sul posto stanno convergendo la Polstrada, il soccorso stradale e 2 mezzi con gli ausiliari di CAV, coordinati dal Centro Operativo di Mestre per le ...

Venezia : Nuovo incidente in A4 - 5 km di coda in direzione Milano : Venezia, 20 lug. (AdnKronos) – nuovo incidente in A4, questa volta in carreggiata ovest (direzione Milano), all’altezza dell’area di servizio di Arino: due vetture sono entrate in collisione poco prima delle 17, occupando due corsie di marcia. Non si registrano feriti.Sul posto stanno convergendo la Polstrada, il soccorso stradale e 2 mezzi con gli ausiliari di CAV, coordinati dal Centro Operativo di Mestre per le operazioni di ...

F1 - diretta del GP di Francia : incidente nel primo giro tra Bottas e Vettel. Rimonta del tedesco - poi Nuovo pit stop : incidente nel primo giro del Gp di Francia, tornato a Le Castellet dopo 27 anni. Alla prima curva contatto tra Valtteri Bottas e Sebastian Vettel, con il tedesco lungo in frenata che centra il pilota della Mercedes. Ad approfittarne è Lewis Hamilton che resta davanti a tutti. Da quel momento il leader del Mondiale, penalizzato anche di 5 secondi, inizia a recuperare di posizione in posizione, mentre davanti il rivale inglese controlla. Al ...

AIROLE - GENDARMI FRANCESI SCONFINANO : “CASO INAUDITO”/ Ultime notizie : Nuovo incidente diplomatico? : AIROLE, GENDARMI FRANCESI SCONFINANO: “CASO INAUDITO”, dice il sindaco Fausto Molinari. Ennesima ingerenza, i precedenti. E Mulè di Forza Italia invita Salvini a parlarne con Macron e Conte(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 18:30:00 GMT)

Teramo - Nuovo incidente sul lavoro/ Morto un operaio 62enne travolto da una pala meccanica : Teramo, nuovo incidente sul lavoro, Morto un operaio 62enne travolto da una pala meccanica. Stava lavorando in una ditta che si occupa del trattamento dei residui organici(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 15:28:00 GMT)

Nuovo rapporto sulla morte di Elena Aubry : "L'incidente non è stata causato dalle buche di Roma" : La morte di Elena Aubry - 26enne motociclista romana, che lo scorso 8 maggio andò a schiantarsi contro un guardrail sulla via Ostiense - sembra essere ancora avvolta dal mistero. Se dai primi rilievi della municipale sembrava chiaro che a causare l'incidente fossero state le buche e le radici sporgenti sull'asfalto, all'altezza del cineland di Ostia, ora un Nuovo rapporto degli stessi vigli del X gruppo mare, diffuso dal Messaggero, ...