Nuoto sincronizzato | Europei 2018 | l’Italia conquista un sofferto bronzo Russia ancora

Nuoto sincronizzato - Europei 2018 : Italia terza nei preliminari del duo libero. Russia davanti a tutte : Seconda giornata di gare al Scotstoun Sport Campus di Glasgow (Gran Bretagna) per gli Europei 2018 di Nuoto sincronizzato. Programma che ha avuto inizio stamane, alle ore 10.00, con i preliminari del programma libero del duo. Costanza Ferro e Linda Cerruti, dopo aver ottenuto il bronzo nella routine tecnica, si sono esibite quest’oggi accompagnate dalla musica “Halloween Horror Scary Sounds and Music“, mettendo in mostra ...

LIVE Nuoto sincronizzato - Europei 2018 in DIRETTA : 4 agosto. L’Italia in lizza per il podio nel libero della prova a squadre : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Europei 2018 di Nuoto sincronizzato. Oggi tornerà in vasca la coppia Cerruti-Ferro, impegnata nei preliminari del duo libero per lanciare la sfida per il podio alla coppia spagnola. Nel pomeriggio si disputerà l’attesissima finale della routine libera della prova a squadre, in cui le azzurre guidate da Patrizia Giallombardo proveranno a superare la Spagna (terza nei ...

Nuoto sincronizzato - Europei 2018 : l’Italia a caccia del bronzo nel libero della prova a squadre : Seconda giornata di gare al Scotstoun Sport Campus di Glasgow (Gran Bretagna) per gli Europei 2018 di Nuoto sincronizzato. L’Italia è reduce da un day-1 con due medaglie all’attivo: un argento nel duo misto tecnico conquistato da Giorgio Minisini e Manila Flamini ed un bronzo nel duo tecnico ottenuto da Linda Cerruti e Costanza Ferro. Un bottino, dunque, di tutto rispetto che conferma il ruolo di primo livello del Bel Paese anche se ...

Nuoto sincronizzato - Europei 2018 : programma - orari e tv di sabato 4 agosto. Tutti gli azzurri in gara : Le gare odierne saranno trasmesse in diretta tv con dei collegamenti su Rai Sport ed Eurosport , mentre sarà possibile seguire il programma integralmente in streaming su Rai Play e su Eurosport ...

Nuoto sincronizzato - Europei 2018 : programma - orari e tv di sabato 4 agosto. Tutti gli azzurri in gara : L’Italia si presenta alla seconda giornata di gare degli Europei 2018 di Nuoto sincronizzato in corso di svolgimento a Glasgow dopo aver conquistato due medaglie nelle prime due finali del programma: il bronzo di Linda Cerruti e Costanza Ferro nel duo tecnico e l’argento di Giorgio Minisini e Manila Flamini nel duo tecnico misto. Oggi tornerà in vasca la coppia Cerruti-Ferro, impegnata nei preliminari del duo libero per lanciare la ...

European Championships 2018 : medaglie dal profumo di Tokyo 2020. Gerarchie inscalfibili nel Nuoto sincronizzato : Va in archivio una giornata tutto sommato positiva per l’Italia agli European Championships. A Glasgow il Bel Paese ha messo in cassaforte ben sei medaglie: nessuno ha fatto meglio. In molti casi, inoltre, i podi sono arrivati grazie ad atleti giovani e con margini di miglioramento notevoli. Spicca su tutti il trionfo dell’inseguimento a squadre maschile di ciclismo su pista. Un gruppo ai vertici ormai da due stagioni, trainato da un ...

Europei di Nuoto sincronizzato – L’Italia parte col botto - splendido bronzo della coppia Cerruti-Ferro : Nella finale del duo (routine tecnica), le azzurre strappano un bellissimo bronzo che vale la prima medaglia per l’Italia agli Europei Iniziano benissimo gli Europei di nuoto sincronizzato per l’Italia, la coppia formata da Linda Cerruti e Costanza Ferro centrano la medaglia di bronzo nel duo (routine tecnica). Accompagnate dalla musica “Concerto for Violin Strings & Basso” di Leonard Bernstein, le azzurre ottengono il ...

Nuoto sincronizzato - Europei 2018 : Giorgio Minisini e Manila Flamini sono d’ARGENTO nel duo misto tecnico : Stavolta “A scream for Lampedusa” non vale il successo al duo misto italiano Giorgio Minisini / Manila Flamini, impegnato nella finale della routine tecnica degli Europei 2018 di Nuoto sincronizzato. Accompagnati dalla stessa musica di Michele Braga, ma con un esercizio completamente diverso in acqua rispetto all’oro iridato di Budapest (Ungheria), Giorgio e Manila non sono riusciti a comunicare la stessa sincronia e leggiadria ...

Nuoto - Europei 2018 : il medagliere generale (con tuffi - fondo e sincronizzato). Italia in seconda posizione alle spalle della Russia : A Glasgow (Gran Bretagna) si stanno disputando gli Europei 2018 di Nuoto. Un argento ed un bronzo il computo delle prime due gare del Nuoto sincronizzato. Dopo il bronzo di Costanza Ferro e di Linda Cerruti nel duo tecnico, arriva l’argento di Giorgio Minisini e Manila Flamini nel duo misto tecnico, alle spalle della Russia, in vetta al medagliere con due ori. medagliere Europei Nuoto ...

Nuoto - Europei 2018 : il medagliere generale (con tuffi - fondo e sincronizzato). Italia in terza posizione : A Glasgow (Gran Bretagna) si stanno disputando gli Europei 2018 di Nuoto. Prima medaglia dell’Italia che arriva dal duo tecnico del Nuoto sincronizzato formato da Linda Cerruti e da Costanza Ferro, alle spalle della Russia e dell’Ucraina. medagliere Europei Nuoto 2018: NAZIONE ORI ARGENTI BRONZI TOTALE Russia 1 0 0 1 Ucraina 0 1 0 1 Italia 0 0 1 1 CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE ...

Nuoto sincronizzato - Europei 2018 : Linda Cerruti e Costanza Ferro non deludono! Fantastico bronzo nel duo tecnico : Al Scotstoun Sports Campus, a sei chilometri dal centro di Glasgow (Gran Bretagna), hanno preso il via gli Europei di Nuoto sincronizzato 2018. L’Italia risponde presente conquistando nella prima finale in programma uno splendido bronzo continentale. Nella finale del duo (routine tecnica) le due azzurre Linda Cerruti e Costanza Ferro si sono ben distinte in vasca, accompagnate dalla musica “Concerto for Violin Strings & ...

LIVE Nuoto sincronizzato - Europei 2018 in DIRETTA : tocca a Giorgio Minisini! Serve l’impresa capolavoro! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prima giornata degli Europei di Nuoto sincronizzato a Glasgow. Sarà subito un venerdì importante per l’Italia, che schiera in acqua immediatamente i suoi assi. Infatti nel pomeriggio (dalle 13.45) toccherà a Giorgio Minisini e Manila Flamini che saranno protagonisti nella routine tecnica del duo misto che assegna le medaglie. I due azzurri lo scorso anno a Budapest hanno riscritto la storia ...

Nuoto sincronizzato - Europei 2018 : l’Italia apre con un quarto posto dietro la Spagna nei preliminari del libero a squadre : La prima giornata di gare degli Europei 2018 di Nuoto sincronizzato di Glasgow si è aperta con i preliminari del libero a squadre, in cui l’Italia si è piazzata in quarta posizione alle spalle di Russia, Ucraina e Spagna. La squadra azzurra composta da Beatrice Callegari, Linda Cerruti, Francesca Deidda, Costanza Di Camillo, Costanza Ferro, Gemma Galli, Alessia Pezone ed Enrica Piccoli ha eseguito una routine molto dinamica condita da ...

LIVE Nuoto sincronizzato - Europei 2018 in DIRETTA : Italia quarta nei preliminari con la squadra. Nel pomeriggio Minisini-Flamini : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prima giornata degli Europei di Nuoto sincronizzato a Glasgow. Sarà subito un venerdì importante per l’Italia, che schiera in acqua immediatamente i suoi assi. Infatti nel pomeriggio (dalle 13.45) toccherà a Giorgio Minisini e Manila Flamini che saranno protagonisti nella routine tecnica del duo misto che assegna le medaglie. I due azzurri lo scorso anno a Budapest hanno riscritto la storia ...