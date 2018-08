Nuoto | Europei 2018 | tutti gli azzurri in gara sabato 4 agosto Orari e programma delle

oasport

: Europei nuoto: subito due argenti per l'Italia. Nei 400 misti donne con Cusinato e nella 4x100 stile libero maschil… - Agenzia_Ansa : Europei nuoto: subito due argenti per l'Italia. Nei 400 misti donne con Cusinato e nella 4x100 stile libero maschil… - virginiaraggi : Tantissimi complimenti agli azzurri Manila Flamini e Giorgio Minisini per la medaglia d'argento ai Campionati Europ… - LiaCapizzi : ** ARGENTO di Ilaria Cusinato nei 400 misti. La prima medaglia da GRANDE per la 18enne padovana che ha mille intere… -

(Di sabato 4 agosto 2018) Si torna in vasca per la seconda giornata di gare a Glasgow per glidi. L’Italia è pronta subito a regalare emozioni in vasca per iniziare con il piglio giusto questa rassegna. Vedremo l’esordio di Gregorio Paltrinieri in vasca, nei 1500 stile libero ed un primo confronto con l’ucraino Mykhailo Romanchuk, vittorioso ieri nella finale dei 400 sl. Per Greg un test prima della finale in cui sarà importante verificare la propria condizione. Nelle finali in, Simona Quadarella sarà tra le osservate speciali negli 800 stile libero. Un piccolo problema alla spalla ha tenuto con il fiato sospesoieri ma non dovrebbe essere nulla di serio. La romana punterà al meglio possibile nell’atto conclusivo. Sarà finale anche per Fabio Scozzoli nei 100 rana ed Ilaria Bianchi/Elena Di Liddo nei 100 farfalla donne. L’obiettivo podio c’è ...