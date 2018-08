Nuoto | Europei 2018 | Simona Quadarella SUPERSTAR! Campionessa d’Europa | 800 sl dominati

Nuoto - Europei : Quadarella oro negli 800 con record italiano : GLASGOW - Simona Quadarella ha vinto l'oro negli 800 stile libero agli Europei di Nuoto di Glasgow. La 19enne romana delle Fiamme Rosse si è imposta in 8'16''35 stabilendo anche il nuovo record ...

Nuoto - Europei 2018. Simona Quadarella : “Il mio primo oro - troppo importante. Chi mi ferma più! E ora sui 1500…” : Simona Quadarella è stata letteralmente sublime laureandosi Campionessa d’Europa sugli 800 metri stile libero. Un trionfo pazzesco per la romana che ha dominato la gara grazie a una seconda parte stellare che l’ha portata anche verso il record italiano, demolendo il tempo di Alessia Filippi ed entrando davvero in una nuova dimensione a livello internazionale. L’azzurra ha entusiasmato nella vasca di Glasgow, perfetta in ogni ...

Nuoto - Europei 2018 : Quadarella non le vede neanche le avversarie - per Simona è oro e record italiano negli 800! : Fantastica Simona Quadarella, agli Europei di Glasgow 2018 negli 800 metri la nuotatrice italiana si accaparra il primo oro azzurro La seconda giornata degli Europei di Nuoto di Glasgow 2018 entra nel vivo, la finale degli 800 metri stile libero femminile è appena terminata dando una grandissima soddisfazione all’Italia. Simona Quadarella, baluardo della nostra Nazionale in questa importante gara, è riuscita a guadagnarsi un ...

LIVE Nuoto - Europei 2018 in DIRETTA : Simona Quadarella vuole vincere! Federica Pellegrini nella 4×200 sl mista! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare degli Europei di Nuoto 2018 a Glasgow. Un day-2 con tanti spunti. Vedremo l’esordio di Gregorio Paltrinieri in vasca, nei 1500 stile libero ed un primo confronto con l’ucraino Mykhailo Romanchuk, vittorioso ieri nella finale dei 400 sl. Per Greg un test prima della finale in cui sarà importante verificare la propria condizione. Nelle finali in programma, Simona ...

Europei - Nuoto sincronizzato : medaglia di bronzo per le azzurre nella prova a squadre : Agli Europei di nuoto di Glasgow arriva la terza medaglia della spedizione azzurra nel nuoto sincronizzato. L'Italia ha conquistato il bronzo nella prova a squadre. Le azzurre erano quarte dopo i ...

Europei Nuoto Sincronizzato 2018 – Ancora una medaglia azzurra : bronzo per l’Italia nel team free : Splendido bronzo per le azzurre del Nuoto Sincronizzato agli Europei 2018 di Glasgow nel team free Terza medaglia del sincro e quinta degli sport acquatici agli Europei di Glasgow per i colori azzurri. Il team free è terzo e supera il muro dei 92 punti. Beatrice Callegari, Linda Cerruti, Francesca Deidda, Costanza Di Camillo, Costanza Ferro, Gemma Galli, Alessia Pezone, Enrica Piccoli e le riserve Domiziana Cavanna e Federica Sala ...

Nuoto - Europei 2018. La 4×200 sl maschile dell’Italia possibile rivelazione : Una rinascita lenta ma ormai tangibile. Quella che fu la nostra staffetta di punta ai tempi dei Rosolino e Brembilla, delle medaglie olimpiche e mondiali, sta lentamente ritornando su livelli competitivi, al momento in Europa e poi, si spera, anche nel mondo. La 4×200 stile libero maschile ha come obiettivo minimo oggi l’ingresso in una finale dove, francamente, può accadere di tutto. La Russia è la favorita numero e la Gran Bretagna, ...

Nuoto sincronizzato - Europei 2018 : l’Italia conquista un sofferto bronzo. Russia ancora dominatrice : Gli Europei di Nuoto sincronizzato allo Scotstoun Sport Campus di Glasgow (Gran Bretagna) sono giunti alla seconda giornata assegnante medaglie. A partire dalle 14.30 sono scese in acqua le ragazze del programma libero della prova a squadre che a suon di evoluzioni in vasca si sono affrontate per conciliare determinazione e leggiadria. Ebbene, le nostre Beatrice Callegari, Linda Cerruti, Francesca Deidda, Costanza Di Camillo, Costanza Ferro, ...

Nuoto - Europei 2018 : il programma di domenica 5 agosto e tutti gli italiani in gara. Orari e palinsesto tv : Nuove emozioni acquatiche agli Europei di Nuoto 2018 in corso di svolgimento a Glasgow: la terza giornata prevede non meno di sei finali, tra cui una che ci interessa particolarmente. Alle ore 18, infatti, Gregorio Paltrinieri metterà in atto la difesa del titolo europeo che detiene ormai dal 2012. Sarà questa la prima di sei finali che infiammeranno il pomeriggio scozzese. Nel corso della mattinata, invece, ci sarà il ritorno in vasca di Ilaria ...

