Nuoto | Europei 2018 | Gregorio Paltrinieri esordisce nei 1500 sl | Quadarella osservata

Nuoto sincronizzato - Europei 2018 : l’Italia a caccia del bronzo nel libero della prova a squadre : Seconda giornata di gare al Scotstoun Sport Campus di Glasgow (Gran Bretagna) per gli Europei 2018 di Nuoto sincronizzato. L’Italia è reduce da un day-1 con due medaglie all’attivo: un argento nel duo misto tecnico conquistato da Giorgio Minisini e Manila Flamini ed un bronzo nel duo tecnico ottenuto da Linda Cerruti e Costanza Ferro. Un bottino, dunque, di tutto rispetto che conferma il ruolo di primo livello del Bel Paese anche se ...

Nuoto sincronizzato - Europei 2018 : programma - orari e tv di sabato 4 agosto. Tutti gli azzurri in gara : Le gare odierne saranno trasmesse in diretta tv con dei collegamenti su Rai Sport ed Eurosport , mentre sarà possibile seguire il programma integralmente in streaming su Rai Play e su Eurosport ...

Europei di Nuoto : quattro medaglie per l’Italia. Bronzo per due liguri nel sincro : Agli Europei, due medaglie azzurre nel sincronizzato e una nei 400 misti con Ilaria Cusinato. Nel sincro Minisini-Flamini delusi: «Volevano tagliarci le gambe». Errore pagato caro nel programma dedicato ai migranti. Nel tecnico Bronzo di Linda Cerruti e Costanza Ferro

Nuoto sincronizzato - Europei 2018 : programma - orari e tv di sabato 4 agosto. Tutti gli azzurri in gara : L’Italia si presenta alla seconda giornata di gare degli Europei 2018 di Nuoto sincronizzato in corso di svolgimento a Glasgow dopo aver conquistato due medaglie nelle prime due finali del programma: il bronzo di Linda Cerruti e Costanza Ferro nel duo tecnico e l’argento di Giorgio Minisini e Manila Flamini nel duo tecnico misto. Oggi tornerà in vasca la coppia Cerruti-Ferro, impegnata nei preliminari del duo libero per lanciare la ...

Nuoto - Europei 2018. Simona Quadarella punta in alto negli 800. Sarà rivincita con la Koehler : Ormai non può più nascondersi Simona Quadarella. Il bronzo di Budapest, quello in vasca corta di Copenhagen, le prestazioni a raffica della stagione in corso in vasca lunga ne fanno la favorita numero uno per l’oro negli 800 stile libero che non sono certo la sua gara prediletta. La marcia di avvicinamento all’Europeo e anche le batterie di oggi hanno parlato chiaramente sulle potenzialità dell’azzurra che ha gareggiato al buio ...

Nuoto - Europei 2018 : tutti gli azzurri in gara sabato 4 agosto. Orari e programma delle gare : Si torna in vasca per la seconda giornata di gare a Glasgow per gli Europei di Nuoto 2018. L’Italia è pronta subito a regalare emozioni in vasca per iniziare con il piglio giusto questa rassegna. Vedremo l’esordio di Gregorio Paltrinieri in vasca, nei 1500 stile libero ed un primo confronto con l’ucraino Mykhailo Romanchuk, vittorioso ieri nella finale dei 400 sl. Per Greg un test prima della finale in cui sarà importante ...

Nuoto - Europei 2018 : programma - orari e tv di sabato 4 agosto. Tutte le gare e le medaglie : Seconda giornata di gare a Glasgow per gli Europei di Nuoto 2018. L’Italia è pronta subito a regalare emozioni in vasca per iniziare con il piglio giusto questa rassegna. Un day-2 con tanti spunti. Vedremo l’esordio di Gregorio Paltrinieri in vasca, nei 1500 stile libero ed un primo confronto con l’ucraino Mykhailo Romanchuk, vittorioso ieri nella finale dei 400 sl. Per Greg un test prima della finale in cui sarà importante ...

Europei Nuoto Glasgow 2018/ Streaming video e diretta tv; programma e orari (2^ giornata - 4 agosto) : diretta Europei nuoto vasca lunga Glasgow 2018: info Streaming video e tv della seconda giornata di gare nella capitale scozzese, oggi sabato 4 agosto.(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 04:00:00 GMT)

Europei Nuoto 2018 – A Glasgow le prime medaglie per l’Italia : le FOTO più belle della prima giornata di gare : Europei Nuoto 2018: le FOTO più belle della prima giornata di sfide a Glasgow con le prime medaglie azzurre Arrivano le prime medaglie agli Europei di Nuoto 2018 di Glasgow: staffetta azzurra maschile e Ilaria Cusinato sul podio nella prima giornata di gare. Nella gallery le FOTO più belle.L'articolo Europei Nuoto 2018 – A Glasgow le prime medaglie per l’Italia: le FOTO più belle della prima giornata di gare sembra essere il ...

Europei Nuoto 2018 - due medaglie d'argento per l'Italia all'insegna dei giovani : Un argento che è una conferma ma vale molto di più. Perchè sta nascendo una 4x100 stile libero maschile che ha obiettivi molto ambiziosi pensando alle Olimpiadi di Tokyo. Confermato l'argento di due ...

Nuoto - Europei 2018. Venerdì 3 agosto. IL PAGELLONE : Miressi uomo del giorno - Acerenza e Sabbioni bocciati : ILARIA CUSINATO 8: Il primo argento non si scorda mai, anche se parte con il primo crono al mondo, si fa superare da un'atleta che aveva un personale di tre secondi più alto del suo e non riesce a ...

Europei di Nuoto : quattro medaglie per l'Italia. Bronzo per due liguri nel sincro : Il sospetto azzurro è che il cambio di gerarchia improvviso visto nel 2017 sia stato giudicato troppo brusco da una parte del mondo del sincronizzato e la scelta di un programma altamente emotivo e ...

Nuoto - Europei 2018 - Ilaria Cusinato : “Volevo confermarmi su tempi competitivi”; Morini : “Lavoreremo in funzione dei 400 misti” : La prima giornata degli Europei 2018 di Nuoto è andata in archivio e l’Italia si è portata a casa due medaglie d’argento con Ilaria Cusinato e la 4×100 stile libero femminile. La veneta, in questa specialità, ha ottenuto il primo riconoscimento in lunga, conquistando un secondo posto prestigioso che l’ha soddisfatta, confermando uno status di competitività relativamente ad una distanza che solo da quest’anno le ha ...

Nuoto - Europei 2018. Venerdì 3 agosto. IL PAGELLONE : Miressi uomo del giorno - Acerenza e Sabbioni bocciati : ALESSANDRO Miressi 9: 46″99! Solo Magnini in Italia ha fatto meglio di lui in frazione lanciata. Il giovane piemontese sta acquisendo sempre più consapevolezza nei suoi mezzi e davvero può vestire i panni del fuoriclasse nelle prossime stagioni, magari a partire da Glasgow che lo ha visto mettersi la medaglia al collo della staffetta veloce con un tempo che nessun avversario ha avvicinato. LUCA DOTTO 7: Ad una prima vasca di spessore, fa ...