Nuoto | Europei 2018 | Alessandro Miressi in semifinale con scioltezza | secondo tempo sui

Nuoto - Europei 2018. Federica Pellegrini : “Si inventano la staffetta mista per farmi fare i 200 - ma se si va in finale… Questo è anno di transizione” : Vigilia dei 30 anni per Federica Pellegrini che domani spegnerà le candeline più attese durante gli Europei 2018 di Nuoto che si stanno disputando a Glasgow. La Divina ora gareggia nella velocità e ha lasciato i 200 metri (momentaneamente?) che lo scorso anno la incoronarono Campionessa del Mondo, per l’occasione ha rilasciato un’intervista a La Stampa: “Per me Questo è un anno di transizione, l’esordio nella 4×100 a ...

LIVE Nuoto sincronizzato - Europei 2018 in DIRETTA : 4 agosto. L’Italia in lizza per il podio nel libero della prova a squadre : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Europei 2018 di Nuoto sincronizzato. Oggi tornerà in vasca la coppia Cerruti-Ferro, impegnata nei preliminari del duo libero per lanciare la sfida per il podio alla coppia spagnola. Nel pomeriggio si disputerà l’attesissima finale della routine libera della prova a squadre, in cui le azzurre guidate da Patrizia Giallombardo proveranno a superare la Spagna (terza nei ...

LIVE Nuoto - Europei 2018 in DIRETTA : 4 agosto. Debutta Gregorio Paltrinieri - Quadarella per l’oro. Miressi si esibisce nei 100 sl : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare degli Europei di Nuoto 2018 a Glasgow. Un day-2 con tanti spunti. Vedremo l’esordio di Gregorio Paltrinieri in vasca, nei 1500 stile libero ed un primo confronto con l’ucraino Mykhailo Romanchuk, vittorioso ieri nella finale dei 400 sl. Per Greg un test prima della finale in cui sarà importante verificare la propria condizione. Nelle finali in programma, Simona ...

Nuoto - Europei 2018 : Gregorio Paltrinieri esordisce nei 1500 sl - Quadarella per l’oro negli 800 sl - Federica Pellegrini out dalla 4×200 mista : Seconda giornata di gare al Tollcross International Swimming Centre di Glasgow (Gran Bretagna) in questa rassegna continentale 2018 riservata al Nuoto in piscina. L’Italia nella prima giornata ha raccolto due medaglie. Una coppia d’argenti grazie ad Ilaria Cusinato e alla 4×100 stile libero maschile che hanno messo in luce un Bel Paese in cui la nouvelle vague del movimento tricolore bussa alla porta del ...

Nuoto sincronizzato - Europei 2018 : l’Italia a caccia del bronzo nel libero della prova a squadre : Seconda giornata di gare al Scotstoun Sport Campus di Glasgow (Gran Bretagna) per gli Europei 2018 di Nuoto sincronizzato. L’Italia è reduce da un day-1 con due medaglie all’attivo: un argento nel duo misto tecnico conquistato da Giorgio Minisini e Manila Flamini ed un bronzo nel duo tecnico ottenuto da Linda Cerruti e Costanza Ferro. Un bottino, dunque, di tutto rispetto che conferma il ruolo di primo livello del Bel Paese anche se ...

Europei di Nuoto : quattro medaglie per l’Italia. Bronzo per due liguri nel sincro : Agli Europei, due medaglie azzurre nel sincronizzato e una nei 400 misti con Ilaria Cusinato. Nel sincro Minisini-Flamini delusi: «Volevano tagliarci le gambe». Errore pagato caro nel programma dedicato ai migranti. Nel tecnico Bronzo di Linda Cerruti e Costanza Ferro

Nuoto - Europei 2018. Simona Quadarella punta in alto negli 800. Sarà rivincita con la Koehler : Ormai non può più nascondersi Simona Quadarella. Il bronzo di Budapest, quello in vasca corta di Copenhagen, le prestazioni a raffica della stagione in corso in vasca lunga ne fanno la favorita numero uno per l’oro negli 800 stile libero che non sono certo la sua gara prediletta. La marcia di avvicinamento all’Europeo e anche le batterie di oggi hanno parlato chiaramente sulle potenzialità dell’azzurra che ha gareggiato al buio ...

Nuoto - Europei 2018 : programma - orari e tv di sabato 4 agosto. Tutte le gare e le medaglie : Seconda giornata di gare a Glasgow per gli Europei di Nuoto 2018. L’Italia è pronta subito a regalare emozioni in vasca per iniziare con il piglio giusto questa rassegna. Un day-2 con tanti spunti. Vedremo l’esordio di Gregorio Paltrinieri in vasca, nei 1500 stile libero ed un primo confronto con l’ucraino Mykhailo Romanchuk, vittorioso ieri nella finale dei 400 sl. Per Greg un test prima della finale in cui sarà importante ...

