Nuoto | Europei 2018 | Alessandro Miressi continua a stupire! E’ in finale nei 100 sl col

Nuoto - Europei 2018 : Elena Di Liddo si consacra - magico bronzo nei 100 farfalla. Domina Sjoestroem : Elena Di Liddo ha letteralmente fatto saltare il banco agli Europei 2018 di Nuoto e ha conquistato una spettacolare medaglia di bronzo sui 100 metri farfalla. La pugliese si è magicamente superata nella gara della regina Sarah Sjoestroem che anche oggi ha trionfato in un ottimo 56.13 e sale così sul terzo gradino del podio a suggellare una bellissima stagione. La quasi 25enne (spegnerà le candeline il prossimo 8 settembre) si è messa al collo il ...

Nuoto - Europei 2018 : Adam Peaty stellare! Record del mondo pazzesco nei 100 rana. Fabio Scozzoli chiude quinto : Adam Peaty è semplicemente stellare! Il campione olimpico dei 100 rana incanta tutti nella finale continentale di questa distanza a Glasgow siglando il nuovo primato del mondo delle due vasche in 57″00. Un incedere pazzesco il suo, passando ai 50 metri in 26″65 e chiudendo 30″35. Niente da fare per gli avversari e non si può far altro che applaudire un campione che continua a scrivere pagine importanti di storia del Nuoto in ...

Nuoto - Europei : Quadarella oro negli 800 con record italiano : GLASGOW - Simona Quadarella ha vinto l'oro negli 800 stile libero agli Europei di Nuoto di Glasgow. La 19enne romana delle Fiamme Rosse si è imposta in 8'16''35 stabilendo anche il nuovo record ...

Nuoto - Europei 2018 : Simona Quadarella SUPERSTAR! Campionessa d’Europa - 800 sl dominati con record italiano! : Era la grande favorita e non ha deluso: Simona Quadarella si è laureata Campionessa d’Europa negli 800 sl. A Glasgow la 19enne romana non ha dato scampo alle avversarie, producendosi in un magico assolo che l’ha portata sul gradino più alto del podio. L’azzurra si è imposta con un crono sontuoso di 8’16″35, nuovo record italiano: il precedente apparteneva ad Alessia Filippi e resisteva dal 2009, l’era dei ...