Nuoto | Europei 2018 | Adam Peaty stellare! Record del mondo pazzesco nei 100 rana Fabio

oasport

: Tantissimi complimenti agli azzurri Manila Flamini e Giorgio Minisini per la medaglia d'argento ai Campionati Europ… - virginiaraggi : Tantissimi complimenti agli azzurri Manila Flamini e Giorgio Minisini per la medaglia d'argento ai Campionati Europ… - Agenzia_Ansa : Europei nuoto: subito due argenti per l'Italia. Nei 400 misti donne con Cusinato e nella 4x100 stile libero maschil… - Coninews : Staffetta azzurra d'ARGENTO agli Europei di #nuoto a #Glasgow2018! Applausi a @dottolck, Lorenzo #Zazzeri, Ivano… -

(Di sabato 4 agosto 2018)è semplicementeIl campione olimpico dei 100incanta tutti nella finale continentale di questa distanza a Glasgow siglando il nuovo primato deldelle due vasche in 57″00. Un incedereil suo, passando ai 50 metri in 26″65 e chiudendo 30″35. Niente da fare per gli avversari e non si può far altro che applaudire un campione che continua a scrivere pagine importanti di storia delin piscina. Una finale, tra l’altro, di livello stellare dove anche l’argento e il bronzo sono stati di pregevolissima fattura dal punto di vista cronometrico: 58″54 per l’altro britannico James Wilby e 58″96 per il russo Anton Chupkov. Il nostroScozzoli ha concluso quinto, segnando comunque un ottimo 59″51, vicino ai propri limiti, e completando una prova degna di valore in un contesto altamente qualificato ...