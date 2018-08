“Non ci posso credere!” Lara di Temptation Island non immaginava di ricevere un suo

“Non ne posso più - pietà”. Marco Bocci è stanco - Laura Chiatti risponde così (VIDEO) : Marco Bocci e Laura Chiatti puntano a diventare i nuovi Sandra e Vianello? La coppia del cinema italiano sta trascorrendo un’estate 2018 in famiglia tra risate, video, siparietti musicali e facce buffe dei figli. Non mancano le stoccate polemiche dell’attrice italiana che, nelle ultime due settimane, ha dedicato ben due lunghissimi post a Sandro Mayer. Il motivo? La presunta nuova gravidanza della Chiatti. E lei non le ha di certo ...

“Non ci posso credere!”. Temptation Island - clamoroso : Michael sbugiardato. Così : A Temptation Island Lara Rosie Zorzetto e Michael De Giorgio sono stati gli ultimi a confrontarsi al falò, davanti a Filippo Bisciglia. Si sono rivisti dopo 21 giorni di alti e bassi, di lacrime, di nuove conoscenze e di video a loro avviso compromettenti. Lara si è avvicinata al single Giuseppe, Michael alla tentatrice Rita, ma c’era attesa soprattutto per quando lui si sarebbe reso conto che lei l’ha fatto riprendere dalle ...

Flavio Insinna ammette i suoi limiti : “Non posso sostituire Frizzi” : Flavio Insinna si prepara per L’Eredità: “Studierò tutta l’estate” Da lunedì 24 settembre Flavio Insinna sarà al timone della 17esima edizione de L’Eredità, il game più longevo della televisione italiana con alle spalle oltre 3700 puntate e guidata negli anni da Amadeus, Carlo Conti e l’indimenticabile Fabrizio Frizzi. Insinna avrà una missione tutt’altro che semplice che è stata segnata da numerose polemiche e ...

Flavio Insinna a cuore aperto su Fabrizio Frizzi : “Non posso fare questo miracolo” : Flavio Insinna parla di Fabrizio Frizzi Si avvicina, per Flavio Insinna, il momento di prendere in mano le redini de L’Eredità. Un...

Marco Paolini e l'incidente in cui è morta una donna/ “Non posso mollare - ma anche svegliarmi è faticoso” : Marco Paolini e l'incidente in cui è morta una donna: “Non posso mollare, ma anche svegliarmi è faticoso”. Le ultime notizie: l'attore, indagato per omicidio stradale, torna a parlare(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 17:05:00 GMT)

Tour de France 2018 - Peter Sagan sta bene dopo la caduta : “Non mi sono rotto nulla - posso proseguire” : Sospiro di sollievo per Peter Sagan che oggi è caduto al Tour de France. Il Campione del Mondo si è procurato diverse escoriazioni, è arrivato al traguardo con la maglia verde a brandelli ma fortunatamente non si è rotto nulla. Lo slovacco potrà proseguire la Grande Boucle e non è costretto al ritiro nonostante la botta. Lo scivolone durante la 17esima tappa sui Pirenei ha generato soltanto un po’ di spavento ma la marcia del leader della ...

Sgombero campo rom a Roma - incontro Salvini Raggi/ Ultime notizie - la sindaca : “Non posso metterli in strada” : Roma, caso Camping River: Corte europea dei diritti dell'uomo sospende Sgombero che era previsto per oggi. Ultime notizie: “Trovare alloggi alternativi”. Salvini, "ci mancava il buonismo.."(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 16:14:00 GMT)

Francesca Del Taglia si svela : “Non posso allattare - ho una malformazione… Io a Temptation?” La risposta : Francesca Del Taglia si svela: “Non posso allattare, ho una malformazione dalla nascita…”. Poi le risposte su una possibile partecipazione a Temptation Island e altre curiosità Francesca Del Taglia ed Eugenio Colombo si stanno godendo la dolce attesa del loro secondo figlio. La storica coppia di Uomini e Donne infatti agli inizi di agosto darà il benvenuto a Zeno, che […] L'articolo Francesca Del Taglia si svela: ...

Audio “rubato” - Trump contro ex legale Cohen/ “Non posso credere che mi abbia fatto questo” : Spunta Audio di Trump sui soldi dati a modella di Playboy, Karen McDougal: ultime notizie, la smentita da parte dell'attuale avvocato Rudolph Giuliani.(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 18:22:00 GMT)

Migranti - il comandante De Falco (M5s) contro Salvini : “Non si possono chiudere i porti” : Il comandante Gregorio De Falco, senatore del MoVimento 5 Stelle, si schiera contro l'operato del governo e del ministro dell'Interno Matteo Salvini sul tema dei Migranti: "Non si possono chiudere i porti. Il naufrago ha diritto di essere salvato, senza che sia compiuta alcuna valutazione, non conta la provenienza né l'etnia".Continua a leggere

“Non solo ricca. E posso farlo”. Sonia Bruganelli finisce ancora nel mirino : Negli ultimi tempi Sonia Bruganelli, alias Lady Bonolis, è spesso finita nel mirino degli utenti che l’accusano di ostentare troppo la sua ricchezza. La moglie del noto conduttore ormai si sarà fatta il callo, perché praticamente non c’è post che non finisca tra le polemiche. E poi, immancabilmente, sui giornali. Tra i ‘casi’ più recenti, ricordiamo le critiche per aver viaggiato su un jet privato con la famiglia, ...

MotoGp – Marquez - la moto nera ai test e la lotta per il mondiale : “Non posso svelare molto! Lorenzo e Dovi? Tutto può succedere” : Marc Marquez, i test del Montmelò e la lotta per il titolo mondiale: il leader della classifica piloti non esclude Lorenzo e Dovizioso Marc Marquez ha chiuso in testa alla classifica dei tempi la giornata di test al Montmelò, disputata ieri dai piloti della motoGp sul circuito spagnolo. Il pilota della Honda, che domenica, al Gp di Catalunya, ha chiuso la gara al secondo posto, alle spalle solo di Lorenzo, è salito in sella ad una Honda dal tota ...

Aquarius in Spagna domenica. Matteo Salvini : “Non possono decidere dove finire la crociera” : Nella notte le condizioni meteo sono migliorate e nave Aquarius ha fatto una sosta tecnica ad una decina di miglia dal porto di Olbia, per ricevere dalle motovedette della Guardia Costiera altri viveri e anche giocattoli per i bambini a bordo. Al momento l'Aquarius ha passato l'isola dell'Asinara.Continua a leggere

MotoGP - Daniel Pedrosa : “Non posso ancora svelare ciò che farò. Ero a conoscenza della decisione della Honda” : “Mi scuso con voi ma ancora non ho le idee chiare per dirvi cosa farò. Ho alternative e non escludo alcuna opzione (Yamaha Petronas, ritiro ecc.). Inaspettata la decisione della Honda nei miei confronti? No, avevo inteso quale sarebbe stata l’evoluzione del mio accordo. Già da qualche tempo sto facendo le mie valutazioni, guardando al futuro”. Con queste parole Daniel Pedrosa ha espresso la propria posizione, dopo che la Honda ...