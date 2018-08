Nogarin sta con i violenti antagonisti

Livorno - salva madre e figlia dopo esplosione. Nogarin : “Cittadinanza”. Lui : “Non chiedo nulla - mi basta quel grazie” : E’ stato svegliato dal riposo pomeridiano da un’esplosione e quando ha visto l’appartamento del palazzo di fronte a casa sua, in centro a Livorno, avvolto dal fumo e ha sentito chiedere aiuto, è sceso, ha preso una scala che aveva nel furgone e ha estratto dall’abitazione prima una ragazzina di 14 anni e poi la madre di 57. Ora Qato Nertil, originario di Berat in Albania, 31 anni di cui gli ultimi 6 passati in Italia, è ...