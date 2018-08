Niki Lauda | i medici | ' Serve tempo' Escluso un legame con l' incidente del Nurburgring

Niki Lauda. I medici : "Molto soddisfatti del decorso post operatorio" : Lauda, 69enne, viennese, leggenda vivente per il suo glorioso passato in Formula 1, è stato tre volte campione del mondo,, in Austria considerato "eroe nazionale", proprietario della compagnia ...

Niki Lauda : gli ultimi aggiornamenti sulle sue condizioni di salute : “Siamo molto soddisfatti del decorso operatorio. Prima dell’intervento le condizioni del signor Lauda erano estremamente critiche, i polmoni erano fortemente danneggiati e ricordiamoci che negli ultimi sette giorni era tenuto in vita da un pompa cuore-polmoni“. Lo ha detto questa mattina il professor Walter Klepetko, capo del dipartimento clinico di chirurgia toracica dell’Allgemeinen Krankenhaus (AKH) di Vienna, ...

F1 - Niki Lauda tenuto in coma artificiale : lontano il suo ritorno al box della Mercedes : Nei prossimi giorni l’ex pilota austriaco potrebbe essere dimesso, ma difficilmente potrà riprendere in breve tempo le sue vecchie mansioni-- La situazione clinica di Niki Lauda resta stabile, i medici professano cauto ottimismo e al momento l’austriaco viene tenuto in coma artificiale dal quale verrà risvegliato nelle prossime ore. Le condizioni dell’ex pilota rimangono gravi ma non preoccupano il personale della Allgemeinen ...

Niki Lauda - parla il chirurgo : 'Grave ma stabile - la convalescenza sarà lunga' : Niki Lauda , ricoverato in rianimazione a Vienna dopo un trapianto di polmone è in condizioni gravi ma stabili . Il primario di chirurgia toracica dell'Allgemeines Krankenhaus, Akh,, Walter Klepetko , ...

Niki Lauda migliora dopo il trapianto di polmoni - dai medici cauto ottimismo : Niki Lauda migliora. O, almeno, inizia a trapelare un cauto ottimismo dall'ospedale in cui è ricoverato. Il tre volte campione del mondo di Formula 1 e presidente onorario della...

Niki Lauda - parla il chirurgo che lo ha operato : "Tutto procede come previsto" : in foto: Niki Lauda, 69 anni Niki Lauda , tre volte campione del mondo di Formula 1, è in condizioni stabili . A rivelarlo è Walter Klepetko, primario del dipartimento di chirurgia toracica della Wiener Allgemeine Krankenhaus, la clinica universitaria di Vienna ...

Niki Lauda - Condizioni gravi - ma è stabile : Cè grande preoccupazione per le Condizioni di salute di Niki Lauda che, nelle scorse ore, ha subìto un trapianto polmonare.Condizioni serie, ma stabili. I medici che hanno operato Niki Lauda si dicono ottimisti. Walter Klepetko, in una dichiarazione rilasciata alla televisione austriaca ORF, ha dichiarato: "Attualmente tutto procede come previsto. Un paziente giovane può anche essere dimesso dopo due o tre settimane, mentre per uno più ...

