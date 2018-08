Niccolò Bettarini cambia vita dopo l' aggressione | l' annuncio inaspettato

Niccolò Bettarini fa un annuncio importante dopo l’aggressione : Niccolò Bettarini dopo l’aggressione cambia vita: “Basta vita notturna” Circa un mese fa Niccolò Bettarini è stato incredibilmente aggredito davanti ad un noto locale a Milano. Un’aggressione tremenda, che avrebbe potuto costargli anche la vita. Cosa è successo? Il giovane, per difendere il suo amico da un gruppo di teppisti, ha cercato di difenderlo, ricevendo oltre 10 coltellate. Ovviamente è stato poi ricoverato ...

Niccolò Bettarini sta meglio e prende un’importante decisione per il suo futuro : Come sta il figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini? Le ultime dichiarazioni di Niccolò Bettarini Sono in netto miglioramento le condizioni di salute di Niccolò Bettarini, il figlio di Stefano e Simona Ventura. Il giovane è stato accoltellato qualche settimana fa fuori da una discoteca milanese e ha rischiato seriamente la vita. Per fortuna, […] L'articolo Niccolò Bettarini sta meglio e prende un’importante decisione per il suo ...

Niccolò Bettarini stronca Temptation Island : «Che roba falsa» e poi ci ride su : Insieme ai 4 milioni di telespettatori a guardare Temptation Island ieri sera c'era anche Niccolò Bettarini. Il figlio di Stefano e di Simona Ventura era a casa del padre a guardare...

Stefano Bettarini e Simona Ventura : Niccolò critica Temptation Island : Temptation Island, Simona Ventura e Stefano Bettarini: la stoccata di Niccolò E’ finita anche questa edizione di Temptation Island. Difatti proprio ieri sera è andata in onda l’ultima puntata del reality show più piccante della stagione estiva. Un epilogo non troppo fortunato per 2 delle 3 coppie rimaste. Cosa è successo? L’unica coppia a sopravvivere è stata quella composta da Raffaela Giudice e Andrea Celentano. Comunque sia ...

Niccolò Bettarini commenta Temptation Island : "Che roba falsa" : L'ultima puntata di Temptation Island (come tutta l'edizione, d'altronde) è stata un grande successo. Davanti alla tivù, a seguire gli ultimi falò delle coppie del programma estivo di Canale 5, c'erano più di 4 milioni di spettatori. Fra loro anche Stefano Bettarini, la compagna Nicoletta Larini e il figlio Niccolò: il trio ha commentato insieme il programma dal divano di casa e alcuni pareri, tra il serio e il faceto, sono finiti su ...

Niccolò Bettarini - resta in carcere uno dei 4 accusati/ Nuova bufera su Old Fashion prima del tentato omicidio : Niccolò Bettarini accoltellato: resta in carcere uno dei 4 accusati di aver aggredito il figlio di Simona Ventura. Nuova bufera sull'Old Fashion una settimana prima del tentato omicidio(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 12:07:00 GMT)

Niccolò Bettarini dopo l’aggressione mostra le cicatrici/ “In fin dei conti dobbiamo tutti morire…” : Niccolò Bettarini dopo l’aggressione va in vacanza a Viareggio con il padre e la fidanzata, al mare per dimenticare: ed intanto parlano gli avvocati di Albano Jakej.(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 09:25:00 GMT)

Niccolò Bettarini - relax al mare con papà Stefano dopo la grande paura (FOTO) : Niccolò Bettarini sta cercando di tornare alla normalità… Niccolò Bettarini sta cercando di tornare alla normalità. dopo i momenti di autentica paura in seguito all’aggressione fuori da una discoteca milanese avvenuta la notte del primo luglio, il 19enne ha ritrovato il sorriso anche grazie ad una vacanza tutta mare e sole insieme a papà Stefano e alla sua compagna, Nicoletta Larini. Il braccio destro fasciato dopo la ricostruzione ...

Niccolò Bettarini - i legali dell'aggressore : 'Solo una rissa - non voleva uccidere' : Non ha partecipato 'ad alcuna aggressione con l'intenzione di uccidere, ma al massimo ad una rissa', Albano Jakej, italiano di origine albanese, uno dei quattro fermati per il tentato omicidio a calci,...

Niccolò Bettarini dopo l’aggressione/ “Partecipare a un Reality? Mi piacerebbe il Geordie Shore…” : Niccolò Bettarini dopo l’aggressione condivide con i follower il giochino di Instagram "Fammi una domanda": “Reality Show? Mi piacerebbe il Geordie Shore…”.(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 18:02:00 GMT)

Niccolò Bettarini accoltellato 11 volte : “Ho rischiato di morire” : Dopo lo spavento, Niccolò Bettarini parla per la prima volta. In esclusiva per La Gazzetta, il figlio di Simona Ventura e dell’ex calciatore Stefano Bettarini ha raccontato dell’aggressione subita, di cosa ha provato, e di come ora intenda solo ripartire. Era il 2 luglio quando, fuori dalla celebre discoteca milanese Old Fashion, Niccolò Bettarini veniva brutalmente aggredito con undici coltellate, da un branco di ragazzi per lo più ...

Niccolò Bettarini - la drammatica confessione dopo le pugnalate : 'Mia mamma è stata malissimo - mio padre...' : Mentirei se ora dicessi che quel gesto avventato che poteva costarmi la vita me lo potevo anche evitare!', spiega orgoglioso alla Gazzetta dello Sport , a proposito del branco di violenti che ha ...

Niccolò Bettarini e l'aggressione : 'volevano ammazzarmi - ma darei la vita per i miei amici' : Niccolò Bettarini, dopo l'aggressione risponde ai fan su Instagram Il figlio di Stefano Bettarini e Simona Ventura, Niccolò Bettarini, risponde ai fan che gli fanno domande su Instagram dopo l'aggressione. Adesso si sente un leone Attualmente in vacanza con la famiglia, sempre sorridente e ovviamente ingessato, Niccolò Bettarini ha raccontato sulle pagine della Gazzetta dello ...