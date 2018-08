Netflix vieta sguardi e flirt : #MeToo detta le regole sui set : vietato fissare qualcuno per più di 5 secondi, chiedere numeri di telefono, abbracciare qualcuno senza permesso: sarebbero queste alcune delle regole fissate da Netflix per i suoi set, almeno stando a quanto riportato da un collaboratore (anonimo) al Sun. vietato, ovviamente, flirtare, ma anche insistere nel cercare contatti con chi ha evidentemente manifestato poco interesse; si invita, piuttosto, a segnalare comportamenti ...