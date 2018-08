Negli anni ' 80 ci saremmo potuti salvare | ora i cambiamenti climatici sono irreversibili

Ortigia ‘covo malfamatissimo’? Ecco chi è passato da Siracusa Negli ultimi 20 anni : C’è un modo di fare informazione che poi rende molto difficile la nobile battaglia dei puristi contro le fake news, distinguerle da quelle di propaganda persino, dalle notizie di partigianeria che diventano disinformazione e basta. O semplicemente sciatteria. Leggo con interesse l’articolo su Rolling Stone firmato da Claudio Biazzetti. Riferisce con tono sottilmente polemico di un festival musicale in Ortigia, a Siracusa, Ortigia è il centro ...

Negli scavi sulla Via Appia un autogrill di 2000 anni fa : Era una stazione di sosta e di commercio: un luogo dove rifocillare i cavalli, riposarsi e poi ripartire

Fuga dal Sud Italia - 2 milioni di giovani si sono trasferiti altrove Negli ultimi 16 anni : La Svimez, l'associazione per lo sviluppo industriale nel Mezzogiorno, ha presentato il Rapporto 2018. Cresce il numero delle famiglie in cui tutti i componenti sono disoccupati: passano da 362mila a 600mila negli ultimi 8 anni.Continua a leggere

Juventus - Barzagli : 'In Champions ce la giochiamo come Negli ultimi anni' : ... sarà una stagione impegnativa come tutte le altre, spero che raggiungeremo i nostri obiettivi -aggiunge il 37enne toscano ai microfoni di Sky Sport da Atlanta dove i bianconeri sfideranno le All ...

Sud - 2 milioni in fuga Negli ultimi 16 anni : la metà sono giovani : sono quasi due milioni, le persone che negli ultimi 16 anni hanno lasciato l'Italia, in particolare quella del Sud. Di questi, circa la metà sarebbero giovani, di età compresa tra i 15 e i 34 anni. È ...

Sud - Svimez : “900mila giovani se ne sono andati Negli ultimi 16 anni. 600mila le famiglie in cui nessuno ha un lavoro” : La fuga di 1,8 milioni di residenti negli ultimi 16 anni, la metà dei quali under 34. Un “drammatico dualismo generazionale“, con 578mila giovani occupati in meno mentre a trovare lavoro sono stati quasi solo gli over 55. E il raddoppio, tra 2010 e 2018, delle famiglie in cui tutti sono disoccupati: ora sono 600mila. Intanto ai cittadini del Sud continuano a mancare, o sono carenti, alcuni diritti fondamentali, dalla sicurezza ...

Marte - incontro ravvicinato con la Terra : sarà visibile e brillante come non accadeva Negli ultimi 15 anni : Marte torna a far parlare di sé. Dopo la scoperta, resa nota qualche settimana fa, del lago salato nel sottosuolo, possibile culla di vita e dopo aver aiutato la Luna nell’eclissi più lunga del secolo, il Pianeta rosso torna protagonista nell’ultima notte di luglio 2018. Questa sera Marte sarà vicino alla Terra come non accadeva da 15 anni: visibile già dal tramonto, raggiungerà una distanza di 57.590.630 chilometri dal nostro ...

'La grande storia' - viaggio Negli anni '60 e '70 : la tv del 27 luglio : Nel primo, intitolato "Lo sport tra contestazione e terrorismo" si parla delle contestazioni alle Olimpiadi di Città del Messico , 1968, e alla finale di Coppa Davis a Santiago del Cile nel 1976, e ...

Diminuiscono i rifiuti ma la Tari rincara del 70% Negli ultimi 7 anni : un aumento di 4 miliardi : Lo studio Confcommercio: in sette anni aumento record della Tariffa per un totale di quasi 4 miliardi di euro complessivi. Nel 2017 sono stati versati oltre 9 miliardi di euro

Diminuiscono i rifiuti ma la Tari rincara del 70% Negli ultimi 7 anni : I rifiuti Diminuiscono, ma la Tari aumenta. Sembra un paradosso ma è proprio così. A rilevarlo è l'Osservatorio tasse locali di Confcommercio che ha calcolato un aumento del 70 per cento, per un ...

Once Upon a Time in Hollywood/ Foto - Di Caprio - Brad Pitt e Tarantino Negli anni '60 : Once Upon a Time in Hollywood, le prime Foto dal set: un trio d'eccezione formato da Leonardo Di Caprio, Brad Pitt e Quentin Tarantino per un tuffo negli anni '60.(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 12:13:00 GMT)

Le casse dei partiti sempre più vuote : entrate dimezzate Negli ultimi 5 anni : Un fenomeno da Seconda Repubblica: flop del tesseramento e calo delle donazioni dei privati costringono le formazioni politiche a drastici tagli delle spese -

Imprenditori e lavoratori da premio : ecco i più fedeli Negli anni - Foto : Provincia - Nel corso della presentazione del Rapporto Economia 2018, la Camera di Commercio ha consegnato consegnato il prestigioso premio Fedeltà agli Imprenditori e lavoratori di Massa-Carrara con più anni di attività. Sono stati premiati: Roberto ...

Umiliata e lasciata senza cibo - tragedia Negli Stati Uniti : morta bimba di 3 anni : Una storia che ha dell'incredibile e che, per come si è svolta nei suoi particolari, farebbe rabbrividire chiunque. Stiamo parlando di una famiglia di tre componenti dello Utah (Stati Uniti), completamente sconvolta dalla furia sconsiderata dei due genitori. Questi ultimi, infatti, sono Stati capaci di lasciare morire la figlia, Angelina, di soli 3 anni come se nulla fosse. Sola, maltrattata e in preda alla fame, la povera bambina non ce l'ha ...