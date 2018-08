Un nuovo amore per Meredith in Grey’s ANatomy 15? Ellen Pompeo su Patrick Dempsey e la loro chimica (video) : La ricerca dell'interprete di un personaggio maschile che possa rappresentare un nuovo amore per Meredith in Grey's Anatomy 15 sembra ancora in alto mare. Di sicuro la showrunner Krista Vernoff ha intenzione di riportare il filone sentimentale al centro della serie con una nuova liason per la protagonista, ma non è detto che questo avvenga già nella prima parte della stagione in partenza a settembre su ABC. La sceneggiatrice e produttrice che ...

Dopo Ellen Pompeo anche Jason George di Grey’s ANatomy e Station 19 in Italia - entusiasta del Lago di Garda (foto e video) : Se un mese fa Ellen Pompeo aveva scelto Firenze, l'attore Jason George di Grey's Anatomy e Station 19 ha preferito il Lago di Garda come meta Italiana per le sue vacanze. L'interprete di Ben Warren in ben due produzioni ShondaLand, con un personaggio che fa da raccordo tra lo storico medical drama e il suo spin-off sui pompieri di Seattle, sta trascorrendo qualche giorno di vacanza sul maggiore Lago Italiano, come testimoniano le sue foto e i ...

Gli addii hanno influito sul contratto di Ellen Pompeo di Grey’s ANatomy : “I miei 20 milioni? Sono stata fortunata” : Il contratto di Ellen Pompeo di Grey's Anatomy, rinnovato quest'anno per altre due stagioni del medical drama con uno stipendio da oltre 20 milioni di dollari a stagione, è tornato al centro delle cronache con la partecipazione dell'attrice al Festival della Creatività di Cannes. Tornata sull'argomento che tanto ha fatto scalpore all'inizio di quest'anno, ovvero il suo primato di attrice più pagata della tv, la Meredith Grey della serie cult ...

Ellen Pompeo e quel colpo di fortuna 'Accettai Grey s ANatomy per pagare l affitto' - TV/Radio - Spettacoli : Il programma ha una media di dodici milioni di spettatori nelle sue oltre trecento puntate, è trasmesso in duecentoventi paesi nel mondo. A darle il consiglio di tentare, di far valere le sue ragioni,...

Stefania SpampiNato racconta la vita sul set di Grey’s ANatomy : “10 giorni per un episodio. Ellen Pompeo? Onesta e diretta” : Arrivata sul set di Grey's Anatomy lo scorso anno, l'attrice Stefania Spampinato è tornata in Italia dopo la conclusione della quattordicesima stagione della longeva serie di ABC e ha partecipato ad un evento milanese organizzato dall'emittente FoxLife, grazie al quale il pubblico ha potuto assistere in anteprima al finale di stagione che sarà trasmesso sul canale 114 di Sky lunedì 18 giugno. Catanese trapiantata a Los Angeles, 35 anni, la ...

Ellen Pompeo di Grey’s ANatomy contro il razzismo di Roseanne Barr di Pappa e Ciccia : “Ha avuto quel che merita” : Anche Ellen Pompeo di Grey's Anatomy si è pronunciata sul caso tv della settimana negli USA, la cancellazione di Pappa e Ciccia (titolo originale Roseanne) dopo i tweet razzisti della protagonista Roseanne Barr. La protagonista del medical drama si è complimentata con ABC, che trasmette Grey's Anatomy da 14 anni, per aver deciso l'immediata cancellazione della nuova serie dopo le uscite a dir poco infelici dell'attrice, aggiungendo che alla ...

Foto e video di Ellen Pompeo a Firenze - lo scippo non rovina la vacanza dell’attrice di Grey’s ANatomy in Italia : Prosegue all'insegna della spensieratezza la vacanza di Ellen Pompeo a Firenze: la protagonista di Grey's Anatomy è ancora in città con la sua famiglia per godersi qualche giorno di relax durante la pausa dal set, che ha chiuso i battenti poche settimane fa con le riprese del finale della quattordicesima stagione trasmesso da ABC il 17 maggio. Salutati i compagni di set, su tutti le colleghe Sarah Drew e Jessica Capshaw che non torneranno per ...

ELLEN POMPEO SCIPPATA A FIRENZE/ Meredith di Grey's ANatomy e quella dichiarazione che allarma i fan : ELLEN POMPEO: “Derubata a FIRENZE”. L'attrice di Grey's Anatomy scrive al ladro sui social e replica con ironia senza perdere l'amore per il Bel Pase.(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 14:22:00 GMT)