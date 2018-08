Napoli | preso Malcuit | Koulibaly rinnova

Napoli - De Laurentiis : "Preso Malcuit - Koulibaly rinnova" : Il Napoli blinda Kalidou Koulibaly fino al 2023 e chiude per il terzino destro Malcuit dal Lilla. Ad annunciarlo il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis nel pre-partita dell'amichevole contro il ...

Napoli - le rivelazioni di De Laurentiis : “Malcuit è preso - Koulibaly ha rinnovato. Ochoa? Ecco la verità” : Il presidente del Napoli ha parlato alla vigilia del match contro il Liverpool, confermando l’acquisto di Malcuit e il rinnovo di Koulibaly Amichevole di lusso per il Napoli che, a Dublino, affronta il Liverpool di Klopp. La squadra azzurra scende in campo per confermare i progressi di questa preparazione estiva, nel corso della quale Ancelotti ha provato a far incamerare ai propri giocatori le sue idee. LaPresse/Reuters Una rosa in ...

Napoli - torna da Ischia e la moglie è scippata : preso a calci e pugni : Un turista di Forlì è stato ferito a calci e pugni in una colluttazione con uno scippatore per tentare di recuperare la catenina d'oro che era stata strappata alla moglie. I due rientravano da una ...

Napoli - Ancelotti : “sorpreso dalla contestazione al presidente” : “Gli striscioni di contestazione a De Laurentiis apparsi a Napoli mi sorprendono. Questa è una società che in 12 anni ha fatto passi da gigante grazie al presidente che è stato capace di costruire un club di gente capace, di giocatori bravi e giovani senza spendere follie”. Lo ha detto il tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti, nella conferenza stampa di fine ritiro, a Dimaro. “Con De Laurentiis parliamo poco di calcio ...

Napoli - Verdi : 'Sorpreso dalla telefonata di Ancelotti. Il no di gennaio? Donadoni mi diede dello stupido' : L'arrivo di Ronaldo Infine, Verdi non può esimersi dal commentare l'arrivo di Ronaldo alla Juventus : "Lui è un fenomeno, tra i più forti al mondo. In Liga ci ho giocato contro, lo conosco. Il suo ...

Sorpreso a rubare energia elettrica - cingalese prende a calci e pugni vigile a Napoli : Preso a calci e pugni mentre tentava di identificare un uomo responsabile di furto di corrente elettrica. Questo quanto accaduto a un agente dell'unità operativa tutela emergenze sociali e minori ...

Napoli - De Laurentiis spiega : “ecco perchè non ho preso Cristiano Ronaldo” : Napoli, De Laurentiis ha svelato i motivi che l’hanno portato a non acquistare Cristiano Ronaldo nonostante l’amicizia con Mendes Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha spiegato il motivo del mancato assalto a Cristiano Ronaldo. Il patron partenopeo, parlando a Radio Kiss Kiss, ha analizzato le calde ore di mercato nelle quali avrebbe potuto piazzare il colpo: “Mendes è un amico, siamo stati a casa sua a parlare ...

Omicidio Napoli dopo lite - preso 20enne : 23.40 Fermato un ragazzo accusato di aver ucciso un 28enne (pregiudicato di Scampia) questa mattina alle 5 a Napoli. Il giovane, 20 anni, è nel carcere di Poggioreale sospettato di aver sparato dopo una lite in discoteca. L'aggressore ha aspettato la vittima fuori dal locale, gli ha mostrato la pistola ma, intimorita, la vittima è corsa via in auto provando a investire l'aggressore. A quel punto il 20enne ha esploso tre colpi di pistola in ...

Zè Maria : 'Ancelotti grande allenatore. Il Napoli per vincere ha preso il tecnico giusto' : Zé Maria, tecnico del KF Tirana, ha rilasciato un'intervista a Tuttomercatoweb.com e RMC Sport durante un evento. Queste le sue parole: Il suo obiettivo è quello di tornare in Italia? 'In passato ho fatto degli errori, ma oggi dico che sto bene in Albania. Sono stato anche in Kenya, ora ...

Napoli - un altro medico preso a pugni in faccia : nuova aggressione al Cardarelli : pugni in faccia contro il medico finito al pronto soccorso con un labbro spaccato, contusioni e un trauma cranico. L'ennesima aggressione violenta contro il personale sanitario, è avvenuta stamane, ...

Napoli - rapina Rolex a una turista : preso 17enne - orologio restituito : Un 17enne napoletano, V. B., sabato scorso è stato sottoposto a fermo dagli uomini dei 'falchi' della Squadra Mobile partenopea, poiché gravemente indiziato di rapina aggravata e di lesioni personali, ...

Napoli - AMBULANZA E INFERMIERE SEQUESTRATI/ Video - operatore preso a testate con casco : emergenza quotidiana : NAPOLI, sequestrano AMBULANZA per soccorrere centauro morto, vVideo, una scena shock: letto infilato nell’auto di traverso, autista costretto a guidare dietro minacce e violenze(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 15:17:00 GMT)