Napoli | fermato sospetto pedofilo

Napoli - pure De Laurentiis ha trattato CR7 - poi si è fermato... : Ma il fatto che Ronaldo, fra le poche mete privilegiate per il suo post Real abbia inserito Napoli, è un motivo di orgoglio per il club e la città, che ama il calcio come pochi altri posti al mondo. ...

Ospedale Mare di Napoli - tenta di avvicinare ministro Grillo : fermato | : La titolare della Sanità stava visitando la struttura in merito alla presunta sospensione di un reparto per la festa di un primario : "Accerteremo responsabilità" ha detto

Napoli - Tangenziale a sbafo per 394 volte : fermato a bordo di auto con targa straniera : Nell'ambito dei predisposti servizi messi in campo dalla polizia stradale, al fine di arginare il fenomeno del mancato pagamento del pedaggio ai caselli autostradali ad opera dei conducenti di auto ...

Cho Hyun-Woo - il portiere coreano che ha fermato la Germania e fatto innamorare il mondo : immediata telefonata del Napoli al Daegu! [FOTO] : 1/11 AFP/LaPresse ...

Terrorismo - fermato a Napoli gambiano legato all’Isis : “Io sono un soldato di Dio” : Terrorismo, fermato a Napoli gambiano legato all’Isis: “Io sono un soldato di Dio” Terrorismo, fermato a Napoli gambiano legato all’Isis: “Io sono un soldato di Dio” Continua a leggere L'articolo Terrorismo, fermato a Napoli gambiano legato all’Isis: “Io sono un soldato di Dio” proviene da NewsGo.

Terrorismo - fermato a Napoli gambiano legato all’Isis : “Io sono un soldato di Dio” : Terrorismo, fermato a Napoli gambiano legato all’Isis: “Io sono un soldato di Dio” Terrorismo, fermato a Napoli gambiano legato all’Isis: “Io sono un soldato di Dio” Continua a leggere L'articolo Terrorismo, fermato a Napoli gambiano legato all’Isis: “Io sono un soldato di Dio” proviene da NewsGo.

Napoli - terrorismo : fermato gambiano legato all'Isis : Un gambiano di 34 anni, Sillah Housman, è stato arrestato oggi in provincia di Napoli, nell'ambito di un'operazione antiterrorismo condotta in collaborazione da Carabinieri e Polizia. Dalle indagini è emerso che il soggetto aveva dei collegamenti con l'Isis. Secondo gli elementi in possesso delle forze dell'ordine, l'uomo stava pianificando un attentato terroristico da compiere in Spagna o in Francia. Il suo arresto è legato a quello di un ...

Fermato a Napoli un gambiano legato all'Isis : "Sono un soldato di Dio" : Secondo quanto riferito dagli inquirenti, il 34enne Sillah Osman avrebbe partecipato a un duro addestramento in una zona desertica della Libia

Fermato a Napoli un gambiano legato all'Isis : progettava attentati in Spagna e Francia : Secondo quanto riferito dagli inquirenti, il 34enne Sillah Osman avrebbe partecipato a un duro addestramento in una zona desertica della Libia

Terrorismo - fermato a Napoli gambiano legato all’Isis : progettava attentati in Spagna e Francia : Terrorismo, fermato a Napoli gambiano legato all’Isis: progettava attentati in Spagna e Francia Terrorismo, fermato a Napoli gambiano legato all’Isis: progettava attentati in Spagna e Francia Continua a leggere L'articolo Terrorismo, fermato a Napoli gambiano legato all’Isis: progettava attentati in Spagna e Francia proviene da NewsGo.

Terrorismo - fermato un uomo a Napoli : è accusato di legami con l'Isis : Terrorismo, fermato un uomo a Napoli: è accusato di legami con l'Isis Nel corso dell'operazione sarebbe emerso che il 34enne, originario del Gambia, avrebbe dovuto compiere un attentato in Spagna o in Francia. Sarebbe stato addestrato in una zona desertica della Libia Parole chiave: ...

Terrorismo - fermato un uomo a Napoli : è accusato di legami con l'Isis - : Nel corso dell'operazione sarebbe emerso che il 34enne, originario del Gambia, avrebbe dovuto compiere un attentato in Spagna o in Francia. Sarebbe stato addestrato in una zona desertica della Libia

Gambiano fermato a Napoli. "Doveva compiere un attentato" : Un cittadino Gambiano, accusato di essere legato all'Isis, Sillah Osman, di 34 anni, è stato fermato a Napoli, nel corso di un blitz di polizia e carabinieri. Lo ha reso noto il procuratore di Napoli, Giovanni Melillo, durante un incontro con i giornalisti. Il Gambiano ha partecipato, è stato reso noto a un duro addestramento in Libia, in una zona desertica, e doveva compiere un attentato terroristico.Si ritiene che Sillah Osman ...

Terrorismo - fermato a Napoli gambiano legato all'Isis : progettava attentati in Spagna e Francia : Secondo quanto riferito dagli inquirenti, il 34enne Sillah Osman avrebbe partecipato a un duro addestramento in una zona desertica della Libia