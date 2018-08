Napoli | De Laurentiis | ' Lo stadio San Paolo è diventato una barzelletta'

Napoli - le rivelazioni di De Laurentiis : “Malcuit è preso - Koulibaly ha rinnovato. Ochoa? Ecco la verità” : Il presidente del Napoli ha parlato alla vigilia del match contro il Liverpool, confermando l’acquisto di Malcuit e il rinnovo di Koulibaly Amichevole di lusso per il Napoli che, a Dublino, affronta il Liverpool di Klopp. La squadra azzurra scende in campo per confermare i progressi di questa preparazione estiva, nel corso della quale Ancelotti ha provato a far incamerare ai propri giocatori le sue idee. LaPresse/Reuters Una rosa in ...

Calciomercato Napoli - ecco il colpo : l’annuncio di De Laurentiis [NOME - FOTO e DETTAGLI] : 1/7 LaPresse/Reuters ...

Napoli - De Laurentiis show : “Noi rispettiamo le regole - gli altri imbrogliano” : DE Laurentiis- Intervistato ai microfoni di “SkySport“, Aurelio De Laurentiis ha colto l’occasione per lanciare l’ennesima stoccatina alla Juventus e per commentare la nuova stagione del Napoli con focus sul nuovo stadio futuro. “NOI rispettiamo LE regole” De Laurentiis ha evidenziato: “I tifosi pensano solo allo Scudetto, ma non si ricordano dov’ era il Napoli […] L'articolo Napoli, De ...

Napoli - De Laurentiis : 'Koulibaly ha rinnovato. Ochoa? Speriamo' : 'E' il difensore più forte al mondo, ha rinnovato il contratto per i prossimi cinque anni - ha rivelato il presidente Aurelio De Laurentiis ai microfoni di Sky Sport parlando da Dublino in vista dell'...

Serie A - Napoli. De Laurentiis : 'Il San Paolo è un cesso'. La replica del capo di gabinetto del Comune : De Laurentiis ha anche criticato il rapporto tra Auricchio e l'assessore agli impianti sportivi Ciro Borriello: "L'assessore allo Sport - ha detto - mi fa tenerezza, mica puo' andare contro Auricchio ...

De Laurentiis tuona contro il Comune di Napoli : "Il San Paolo è un cesso" : Aurelio De Laurentiis , come sempre, non ha peli sulla lingua e dopo aver battibeccato con alcuni tifosi del Napoli, per le sue parole pungenti e per l'acquisto del Bari, e con la Lega Calcio per via ...

De Laurentiis sfrontato contro il Comune di Napoli : “il San Paolo è un cesso” : Aurelio De Laurentiis cerca di tutelare il suo Napoli attaccando il Comune, le parole per l’assessore sullo stadio San Paolo sono impietose “Auricchio mi deve spiegare perché da 8 anni il San Paolo è un cesso sempre più cesso? L’assessore allo sport mi fa tenerezza, mica può andargli contro e deve essere quindi anche lui bugiardo. Non devono raccontare bugie, sono irresponsabili!”. Il presidente del Napoli, Aurelio ...

L’allarme di De Laurentiis : “Napoli-Milan? Il San Paolo farà schifo” : Si avvicina l’inizio del campionato di Serie A, un problema può essere rappresento dalle condizioni degli stadi dopo la lunga pausa. In particolar modo allarme da parte del presidente De Laurentiis, ecco le parole a Radio Kiss Kiss: “Per la partita contro il Milan il San Paolo sarà uno schifo, anche se Auricchio continua a dire che entro quella data sarà pronto. Sono abituato alle bugie di Auricchio, fatica a stare dove sta. ...

Napoli - de Laurentiis : "San Paolo sempre più cesso"/ Presidente contro Comune "Auricchio e Borriello bugiardi" : Napoli, de Laurentiis: "San Paolo sempre più cesso". Il Presidente del club partenopeo si scaglia contro il Comune per la questione stadio: "Borriello e Auricchio bugiardi"(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 16:05:00 GMT)

Napoli - De Laurentiis furioso col Comune : "Il San Paolo è un cesso" : Duro, molto duro. Aurelio De Laurentiis è tornato ad entrare in tackle sulla questione San Paolo, dopo la polemica degli ultimi giorni con il Comune sullo stato dei lavori di ristrutturazione. Aurelio ...

Napoli - scontro De Laurentiis-Comune sul San Paolo : I lavori a rilento dell'impianto di Fuorigrotta causano le ennesime polemiche: a rischio la nuova convenzione quinquennale e la partita contro il Milan

Napoli - scontro De Laurentiis-Comune : e la campagna abbonamenti non parte : scontro tra Calcio Napoli e Comune sui lavori in corso al San Paolo e a pagare le conseguenze sono i tifosi azzurri ancora impossibilitati ad acquistare gli abbonamenti per la stagione che va a ...

Napoli - De Laurentiis : '92 anni di Napoli - auguri! Presente e futuro sono nostri' : I miei più cari auguri a tutti i 40 milioni di tifosi azzurri nel mondo. Il Presente e il futuro sono nostri. Forza Napoli Sempre ! #ADL - AurelioDeLaurentiis, @ADeLaurentiis, 1 agosto 2018

Bari - ecco De Laurentiis. 'In Serie A velocemente. Napoli Niente commistioni' : Bari - 'Mio figlio Luigi si occuperà del Bari, l'ho convinto dopo giorni di chiamate e discussioni perché non si era mai interessato al calcio finora. Una cosa è certa: il Bari non sarà un'appendice ...