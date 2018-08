Napoli | De Laurentiis furioso col Comune | Il San Paolo è un cesso

Napoli - scontro De Laurentiis-Comune sul San Paolo : I lavori a rilento dell'impianto di Fuorigrotta causano le ennesime polemiche: a rischio la nuova convenzione quinquennale e la partita contro il Milan

Napoli - scontro De Laurentiis-Comune : e la campagna abbonamenti non parte : scontro tra Calcio Napoli e Comune sui lavori in corso al San Paolo e a pagare le conseguenze sono i tifosi azzurri ancora impossibilitati ad acquistare gli abbonamenti per la stagione che va a ...

Napoli - De Laurentiis : '92 anni di Napoli - auguri! Presente e futuro sono nostri' : I miei più cari auguri a tutti i 40 milioni di tifosi azzurri nel mondo. Il Presente e il futuro sono nostri. Forza Napoli Sempre ! #ADL - AurelioDeLaurentiis, @ADeLaurentiis, 1 agosto 2018

Bari - ecco De Laurentiis. 'In Serie A velocemente. Napoli Niente commistioni' : Bari - 'Mio figlio Luigi si occuperà del Bari, l'ho convinto dopo giorni di chiamate e discussioni perché non si era mai interessato al calcio finora. Una cosa è certa: il Bari non sarà un'appendice ...

De Laurentiis acquista il Bari : imbufaliti i tifosi del Napoli : “Finalmente, e’ una vita che Bari”. Questo uno degli striscioni affissi nella notte a Napoli dagli ultra’ del Napoli, che criticano la decisione del presidente del club partenopeo, Aurelio De Laurentiis, di acquistare il Bari. L’ufficialita’ della notizia e’ arrivata in serata e i tifosi si sono subito mossi, esponendo lo striscione all’esterno dello stadio San Paolo. Un altro striscione ...

De Laurentiis al Bari - ecco perchè è un’occasione straordinaria : asse con il Napoli e Serie A in pochi anni - il piano per spostare al Sud gli equilibri del grande calcio : Quella di ieri è stata una giornata storica non solo per il Bari ma per tutto il calcio italiano, inizia un nuovo progetto per una piazza storica che adesso guarda con fiducia al futuro dopo lo shock del fallimento, un programma che può portare il club a raggiungere la Serie A in pochi anni e che porta un nome ed un cognome: Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli ha superato in volata quello della Lazio Claudio Lotito ed è ...

Napoli - De Laurentiis insiste per Darmian : pronti 5 anni di contratto : Il Napoli pensa seriamente a Matteo Darmian. Come spiega Gianluca Monti sulla Gazzetta in edicola oggi, infatti, Aurelio De Laurentiis starebbe lavorando a un quinquennale da offrire al terzino dello ...

