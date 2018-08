Napoli | Ancelotti dopo il ko contro il Liverpool | “meglio adesso le figuracce…”

Napoli - Ancelotti dopo il Liverpool : 'Siamo a metà. 5 gol? Meglio ora che tra un mese' : "Danno fastidio e devono dare fastidio, brucia sempre perdere", così Carlo Ancelotti ha commentato i 5 gol subiti dal Napoli nell'amichevole di Dublino contro il Liverpool. "E dopo c'è la partita e ...

Napoli - batosta contro il Liverpool : pesante ko per la squadra di Ancelotti

Malcuit al Napoli : rinforzo per Ancelotti : DUBLINO - Il Napoli ha il nuovo terzino. Da Dublino, dove la squadra è impegnata per l'amichevole con il Liverpool, il presidente De Laurentiis e il ds Giuntoli hanno praticamente definito l'acquisto ...

Ancelotti mette gli occhi su un pezzo pregiatissimo - chi vuole al Napoli : Il Napoli vorrebbe strappare al Torino Andrea Belotti . Secondo quanto riporta La Stampa, sarebbe stato lo stesso Carlo Ancelotti a spingere con il presidente De Laurentiis per tentare l'acquisto dell'...

Calciomercato Napoli - chiuso un doppio colpo per Ancelotti

Napoli - via al tour europeo con la sfida a Klopp. Ancelotti punta su Milik - ma si pensa a Belotti : Napoli - Dopo aver vinto con facilità i primi test amichevoli, il Napoli è arrivato a Dublino pe prendere parte al suo tour europeo che parte con la sfida al Liverpool di Klopp, fresco finalista di ...

Napoli - Insigne sfida la Juve : 'Ancelotti guida scudetto - pronti con tutti' : Lorenzo Insigne, attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: 'Questi 10 giorni saranno importanti per la nostra preparazione e per arrivare al meglio ad inizio campionato. Ci aspettano tre sfide difficilissime, cercheremo di scendere in campo e ...

Napoli - Insigne : 'Ancelotti ha esperienza - ci darà qualcosa in più in mentalità' : Ai microfoni di Sky Sport ha parlato Lorenzo Insigne: "Questi 10 giorni saranno importanti per la nostra preparazione e per arrivare al meglio ad inizio campionato. Ci aspettano tre sfide ...

Juve - dopo Higuain via Pjaca e Favilli. Napoli - il preferito di Ancelotti resta Darmian : Il calciomercato della Juventus non conosce sosta. Definito il maxi-affare con il Milan, il ds Paratici lavora per accontentare Andrea Favilli e Marko Pjaca. Il giovane attaccante è stato promesso al ...

Napoli in partenza per Dublino - i convocati di Ancelotti per la tournée europea : sabato la sfida al Liverpool : La comitiva azzurra parte oggi per Dublino dove sabato affronteranno il Liverpool, in programma anche amichevoli con Borussia e Wolfsburg L’allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti, ha convocato 26 giocatori per la tournée europea. Gli azzurri partono oggi per Dublino dove sabato 4 agosto affronteranno il Liverpool in amichevole, di seguito incontreranno il Borussia Dortmund a San Gallo martedì 7 agosto e infine il Wolfsburg in ...

