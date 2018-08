myTube! diventa gratis per Windows 10 e Windows 10 Mobile

surface-phone

(Di sabato 4 agosto 2018) Come la maggior parte di voi saprà, purtroppo Google non ha mai deciso di rilasciare delle UWP ufficiali relative ai propri servizi ed è così che sono nati i client di terze parti. Uno dei più apprezzati sul Microsoft Store è, probabilmente la migliore applicazione unofficial di Youtube mai sviluppata per la piattaforma di Redmond. Oltre ad essere un’autentica UniversalApp, è molto veloce e possiede una moltitudine di funzionalità come il tema scuro, la modalità picture-in-picture, la riproduzione in background, il download in formato video o audio e così via dicendo. Anche dal punto di vista estetico non delude affatto con il supporto al Fluent Design System e un’interfaccia piacevole alla vista. Offerta Normalmentepuò essere scaricata su10,10, HoloLens e Xbox One pagando 0,99 euro ma, grazie ad un’offerta speciale, ...