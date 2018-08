Musei | quella sulle domeniche gratis è una polemica inutile

ilfattoquotidiano

(Di sabato 4 agosto 2018) Basta con una domenica al mese gratuita ai. Non fa bene aie tanto meno ai visitatori e dovrebbe essere superata nella prospettiva del diritto al godimento dei beni culturali, quale diritto primario dei cittadini. Nelle opposte fazioni che in questi giorni si affrontano sulla questione delle aperture domenicali dei, quasi tutti concordano che il diritto alla cultura – al pari del diritto all’istruzione e alla salute – sia un principio sacrosanto. Forse non tutti sanno o ricordano che il ministero dei Beni Culturali venne istituito da Giovanni Spadolini con intenzioni fortemente democratiche, per garantire ai cittadini proprio il godimento reale di tale diritto. Virtualmente, quindi, si dovrebbe tendere alla gratuità dei, ma turismo di massa e crisi economica costringono a modulare questo diritto in vari modi, uno dei quale è quello di far pagare un ...