Musei dell'auto - Tutte le collezioni da non perdere - FOTO GALLERY : Custodiscono auto, ma soprattutto passione. I Musei dellautomobile sono presenti in ogni parte dEuropa e del mondo. Potete trovarne alcuni nella nostra lunga galleria di immagini, dove abbiamo selezionato quelli più belli e spettacolari.Poli moderni. Il più recente della nostra rassegna si trova in Germania, ma è legato a un marchio giapponese: parliamo del Mazda Classic Car Museum di Augusta, che abbiamo visitato con i cugini di Ruoteclassiche. ...

Musei - l’abolizione delle domeniche gratis è una fake news. Bonisoli vuole far decidere i direttori : Basta Musei gratis la prima domenica del mese? La proposta del nostro ministro Alberto Bonisoli ha sollevato molte polemiche. C’era da aspettarselo. Si tratta di una fake news, dato che il ministro non parla di abolizione delle domeniche gratis, ma vuole che siano i direttori a decidere quando promuovere giornate a ingresso libero. Anzi, l’idea del governo di cui faccio parte è aumentare le giornate gratis, ma con l’obiettivo di sostenere ...

Musei - il ministro Bonisoli : “Stop all’obbligo delle domeniche gratuite. Rischiamo di svalutare i nostri siti” : “Lascerò maggiore libertà ai direttori: se un direttore vuole la domenica gratuita non c’è nulla di male. È l’obbligo che non va bene. Quando sono costretto dal Ministero ad aprire gratis la prima domenica di agosto con migliaia di turisti stranieri non va bene. Non avete idea dei commenti che sento a livello internazionale quando questi arrivano ed entrano gratis. Rischiamo anche di svalutare il valore dei nostri siti. Portare ...

«Aboliamo le domeniche gratis nei Musei». Che ne pensi della decisione del ministro Bonisoli? : Il titolare del dicastero dei Beni culturali annuncia per dopo l'estate lo stop all'entrata gratuita nei centri di cultura nei giorni festivi. «A livello internazionale non capiscono questa strategia e non l’apprezzano». Diteci la vostra Il ministro Alberto Bonisoli e la scuola offshore "

Il ministro della Cultura Alberto Bonisoli ha annunciato che dalla fine dell’estate saranno sospese le domeniche gratis ai Musei : Il ministro della Cultura Alberto Bonisoli, scelto dal Movimento 5 Stelle, ha annunciato che dalla fine dell’estate sarà sospesa #Domenicalmuseomuseo, l’iniziativa che permetteva di entrare gratuitamente in tutti i musei gestiti dal ministero la prima domenica di ogni mese. «Le domeniche The post Il ministro della Cultura Alberto Bonisoli ha annunciato che dalla fine dell’estate saranno sospese le domeniche gratis ai musei ...

Ai Musei Capitolini la mostra “La Roma dei Re. Il racconto dell’Archeologia” : Dal 27 luglio 2018 al 27 gennaio 2019 nelle Sale Espositive di Palazzo Caffarelli e nell’Area del Tempio di Giove con reperti presentati per la prima volta al pubblico : Roma – Dal 27 luglio 2018 ai Musei Capitolini La Roma dei Re. Il racconto dell’Archeologia, una nuova importante mostra ad ingresso gratuito per i possessori della MIC, la nuova card che può essere acquistata da chi risiede e studia nella Capitale a soli 5 euro consentendo l’ingresso illimitato per 12 mesi nei Musei Civici. Per info www.MuseiincomuneRoma.it Gli inizi di Roma sono spesso confinati, nella comune immaginazione, ai miti della ...

Ai Musei Capitolini il grandioso viaggio al tempo della “Roma dei Re” : Oltre 800 reperti, tra cui alcuni mai esposti, raccontano la fase più arcaica della città, quando a governare erano i re. Urne, anfore, coperture di templi, frammenti di pozzi raccontano ai Musei Capitolini di Roma i costumi e le trasformazioni sociali dell'antichissima Roma.Continua a leggere

Cultura - contributi regionali : ai primissimi posti tre Musei dell’Università di Pisa : Il Settore Patrimonio Culturale, Siti UNESCO, Arte Contemporanea e Memoria della Direzione Cultura e Ricerca della Regione Toscana ha assegnato i contributi ai musei ed ecomusei di rilevanza regionale. Tra questi, risultano tra i primissimi posti della graduatoria di merito tre musei del Sistema Museale di Ateneo dell’Università di Pisa: il Museo di Storia Naturale di Calci (PI) e il Museo della Grafica che si collocano rispettivamente al terzo ...

La svolta dei direttori scelti con bando internazionale - mai più Musei cimiteri delle arti : Potrebbe sembrare una barzelletta quella iniziata nel 2015 ma non lo è. All'epoca l'allora ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini, in accordo con il premier Matteo Renzi che aveva lanciato per primo l'idea, cominciò quella che sarebbe stata una grande riforma del sistema museale italiano cambiando radicalmente il metodo di selezione dei direttori e il ruolo dei dirigenti.A seguito di una valutazione fatta tramite regolare ...

Musei - Consiglio di Stato chiude vicenda dei direttori stranieri : “Nomina corretta - sono cittadini dell’Unione Europea” : I manager stranieri possono dirigere i Musei italiani. La parola definitiva sulla questione arriva dall’adunanza plenaria del Consiglio di Stato che ha accolto il ricorso in appello del ministero dei Beni Culturali respingendo definitivamente il ricorso proposto da Giovanna Paolozzi Maiorca Strozzi, sovrintendente di Parma, contro la nomina dell’austriaco Peter Assmann a direttore del Palazzo Ducale di Mantova. Per il Consiglio di Stato, Assmann ...

Alla scoperta delle creature più o meno reali nascoste nei Castelli - nelle chiese e nei Musei di Parma - Piacenza e Reggio Emilia : Una visita tra gli ideali sentieri di Destinazione Turistica Emilia può essere anche immaginata come un safari Alla ricerca degli animali fantastici nascosti in un’eterogenea giungla d’arte e storia, che prende forma tra le pietre dei manieri, le tele dei pittori e il marmo delle chiese. In particolare, il circuito dei Castelli del Ducato offre un’autentica carrellata su una Storia in chiave fantasy, popolata da draghi e grifoni alati, cavalli ...