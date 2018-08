Mura si dimette e chiederà i danni Di Maio | Gli faccio causa io

Si dimette il deputato-velista Mura : era stato espulso dal Movimento 5 Stelle : Parla di «linciaggio mediatico» e nega le accuse di assenteismo: «Sono mancato solo a sette sedute»

Ex M5s Andrea Mura si dimette da deputato : "Contro di me un linciaggio" | Di Maio pronto a fargli causa : Mura nega le accusedi assenteismo: "Sono mancato solo a sette sedute per impegnisul territorio o malattia"

Ex M5s Andrea Mura si dimette da deputato : 'Linciaggio mediatico' - Di Maio pronto a far causa : ... torno nel mio mondo, allo sport e al mare, dove ci sono i valori a cui mi sono sempre ispirato: l'impegno e il sacrificio e - da buon sardo - la parola data". Una promessa: "continuerò le mie ...

Andrea Mura si dimette da deputato/ Velista contro M5s : "Continuerò le mie battaglie fuori dal Parlamento" : Andrea Mura (M5s) si dimette da parlamentare, il deputato-Velista lascia la Camera e accusa: "contro di me linciaggio mediatico senza precedenti", le ultime notizie(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 15:26:00 GMT)

ANDREA Mura SI DIMETTE DA DEPUTATO/ Il rischio di ritorno alle urne per 250.000 elettori sardi : ANDREA MURA (M5s) si DIMETTE da parlamentare, il DEPUTATO-velista lascia la Camera e accusa: "contro di me linciaggio mediatico senza precedenti", le ultime notizie(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 14:46:00 GMT)

Mura - l'ex M5s - si dimette da deputato : Il velista sardo eletto alle ultime politiche ha inviato una lettera al presidente della Camera, Roberto Fico, per annunciare la sua decisione. Contro di me, 'linciaggio mediatico' - Andrea Mura, il ...

Andrea Mura si dimette da deputato : “Farò causa per le accuse infamanti. Il M5s mi ha espulso senza ascoltarmi” : Il deputato ex M5S Andrea Mura annuncia le sue dimissioni da parlamentare. Dopo l’espulsione dal movimento e l’approdo al Gruppo Misto, il velista ha deciso di mettere fine alle polemiche di cui è stato protagonista in questi giorni, inviando una lettera di dimissioni al presidente della Camera Roberto Fico. Lettera che Mura ha pubblicato poi sul suo profilo Facebook. “Ho subito danni enormi e agirò in tutte le sedi per ...

M5S - si dimette deputato-velista Andrea Mura : contro di me linciaggio - : Il parlamentare sardo, accusato di assenteismo, era destinato al gruppo Misto. " Sono stato cacciato dal mio gruppo senza nemmeno essere convocato", accusa. La replica dei capigruppo Cinque stelle: "...

Andrea Mura si dimette - M5S ringrazia. Il deputato-velista : solo 7 assenze : Dopo le polemiche, il deputato sardo che si vantava di 'far politica in barca' capitola e scrive a Fico: "Linciaggio mediatico"

Ex M5s Andrea Mura si dimette da deputato : 'Linciaggio mediatico' : ... torno nel mio mondo, allo sport e al mare, dove ci sono i valori a cui mi sono sempre ispirato: l'impegno e il sacrificio e - da buon sardo - la parola data". Una promessa: "continuerò le mie ...

Ex M5S Mura si dimette da deputato : 12.20 Andrea Mura si dimette dal Parlamento: dopo le polemiche e l'espulsione dal gruppo del M5S, il velista sardo eletto alle ultime politiche ha inviato una lettera al presidente della Camera, Roberto Fico, per annunciare il ritorno alla vita da sportivo e da cittadino. Nella comunicazione parla di "linciaggio mediatico" e nega le accuse di assenteismo: "sono mancato solo a sette sedute per impegni sul territorio o malattia", spiega.

Ex M5s Andrea Mura si dimette da deputato : era passato a gruppo Misto : Andrea Mura si dimette dal Parlamento: dopo le polemiche e l'espulsione dal gruppo del M5s, il velista sardo eletto alle ultime politiche ha inviato una lettera al presidente della Camera, Roberto ...

Andrea Mura (M5s) si dimette da parlamentare/ Deputato-velista accusa : "Contro di me linciaggio mediatico" : Andrea Mura (M5s) si dimette da parlamentare, il Deputato-velista lascia la Camera e accusa: "contro di me linciaggio mediatico senza precedenti", le ultime notizie(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 12:19:00 GMT)

Si dimette Andrea Mura - il deputato-velista cacciato dal M5s : Torno nel mio mondo, allo sport e al mare, dove ci sono i valori a cui mi sono sempre ispirato: l'impegno, il sacrificio e - da buon sardo - la parola data. Continuerò le mie battaglie per la difesa ...